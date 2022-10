Cronaca 326

A Gela controlli a tappeto dei carabinieri: trovata hashish, marijuana e coltelli di genere vietato

Sono stati verificati 321 automezzi, elevate 52 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 8 carte di circolazione, identificate 659 persone

Redazione

Nell’ambito dell’intensificazione dell’azione di prevenzione dei reati decisi dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Chiara Armenia, continuano senza sosta i controlli svolti dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, supportati dall’elicottero del 9° Nucleo Elicotteri CC di Palermo e dai militari della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Mobile CC “Sicilia”, da alcuni giorni a Gela per rafforzare il dispositivo di controllo del territorio. In particolare nel corso di un’ottantina di posti di controllo sono stati verificati 321 automezzi, elevate 52 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 8 carte di circolazione, identificate 659 persone.

Sono state eseguite inoltre 48 perquisizioni personali e 3 domiciliari, al termine delle quali sono stati rinvenuti 2 coltelli di genere vietato, 3 grammi di hashish e 4 di marijuana. Infine, al termine degli accertamenti, sono stati segnalati alla Prefettura 3 soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti, e all’Autorità Giudiziaria 2 persone per guida senza patente, 2 persone per porto illegale di coltello e 1 persona per guida in stato di ebrezza alcolica.



