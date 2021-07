A Gela Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: saranno rafforzate misure di vigilanze e controllo

A Gela Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: saranno rafforzate misure di vigilanze e controllo

Il Prefetto ha richiesto un maggior coinvolgimento della Polizia Municipale

16 Luglio 2021 09:55

Presso i locali del Palazzo Municipale di Gela, nella mattinata di ieri, il Prefetto ha presieduto una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’incontro - finalizzato a definire le direttive strategiche da attuare per intensificare l’azione preventiva finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio gelese - hanno preso parte, oltre ai vertici delle Forze di Polizia e al Sindaco di Gela, il vertice della Direzione Investigativa Antimafia e i vertici dell’Autorità giudiziaria: il Dott. Gabriele Paci, Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, Dott. Fernando Asaro.

Nel corso dell’incontro, si è condiviso l’obiettivo di rafforzare le misure di vigilanza e controllo del territorio e, a tal proposito, si è auspicata una celere installazione del sistema di videosorveglianza che permetterà di realizzare un presidio stabile e mirato nelle aree più a rischio. Nell’ambito, poi, di un approccio sinergico tra tutte le componenti istituzionali coinvolte, allo scopo d potenziare i dispositivi di controllo, il Prefetto ha richiesto un maggior coinvolgimento della Polizia Municipale.

Al termine della riunione, i rappresentanti delle Istituzioni presenti hanno concordato sulla necessità di investire maggiormente sullo sviluppo di mirate azioni preventive che coinvolgano le scuole e il mondo dell’associazionismo in percorsi di legalità, rinnovando l’auspicio di una maggiore collaborazione della comunità locale al rispetto delle regole ed al contrasto di ogni forma di illegalità.



