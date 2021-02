Politica 180

A Gela Caltaqua incontra residenti quartiere San Giacomo, Greco: "Amministrazione comunale inspiegabilmente esclusa"

Dura critica del sindaco Lucio Greco nei confronti di Caltaqua. A sollevare la questione era stato proprio il primo cittadino

Redazione

25 Febbraio 2021 12:51

Apprendiamo dalla stampa di un incontro tra il comitato dei residenti del quartiere di San Giacomo e Caltaqua.Dire che la società abbia avuto un atteggiamento scortese nei confronti dell'amministrazione comunale è, a dir poco, riduttivo. E' intollerabile che dopo tutto quello che abbiamo fatto per cercare di risolvere l'atavico problema e restituire un minimo di funzionalità alla rete idrica, Caltaqua provi a cambiare linea e a bypassare il Comune, che ha il diritto di essere coinvolto ed interpellato in ogni iniziativa che riguardi la distribuzione idrica in città. Arrivare direttamente ai vessati cittadini, cercando un rapporto con i rappresentanti di quartiere, non è accettabile. Escludere gli amministratori e fare in modo che non siano coinvolti e non sappiano cosa accadrà nei prossimi mesi è di una gravità inaudita.

L'iniziativa di Caltaqua altro non è che la reazione alle mie decisioni e alle dure prese di posizione nei loro confronti. Pertanto, non sono sorpreso. Se pensano, però, di risolvere i problemi in questo modo, promettendo anche qualche regalo a qualcuno, si sbagliano di grosso. Sappiano sin da ora che darò seguito a quanto dichiarato, che porterò avanti le iniziative annunciate e che non mi farò distrarre da questi tentativi di deviare l'attenzione dagli enormi disagi che, da anni, causano alla collettività.



Il Sindaco

Lucio Greco







