A Gela buoni spesa covid, l'assessore Gnoffo: "Nei prossimi giorni saranno accreditati sulla tessera sanitaria"

"Su circa 4000 istanze presentate - fa presente l'esponente della giunta Greco - ne sono state accettate circa 650"

Redazione

13 Gennaio 2021 19:01

L'assessore ai servizi sociali, Nadia Gnoffo, precisa alcuni aspetti relativi all'erogazione dei buoni spesa Covid. Queste le sue dichiarazioni.“Questa amministrazione ha deciso di avviare un nuovo bando per poter accedere ai buoni spesa, dopo aver erogato una buona parte dei finanziamenti, in modo da favorire sia coloro che erano stati esclusi dalla precedente istruttoria (a causa di errori commessi nella compilazione) che quelle famiglie che non ne hanno potuto beneficiare perchè, per varie ragioni, non avevano presentato la domanda. Nel contempo, abbiamo avviato un nuovo bando anche per dare la possibiltà a tutti i commercianti di essere inseriti nell'elenco dedicato agli esercizi commerciali accreditati, in cui sarà possibile usufruire dei buoni spesa erogati.

Consapevoli dell'importanza di questa misura, che rappresenta una forma di sostegno concreta che garantirà alle famiglie un consistente aiuto per l'acquisto di beni alimentari e di beni di prima necessità, avremmo voluto erogare i buoni prima delle festività natalizie, ma il numero elevato di istanze pervenute presso i nostri uffici, più di 4000, non lo ha permesso. Vorrei che si comprendessero le ragioni di ciò. Abbiamo individuato procedure che hanno semplificato la modalità di raccolta delle domande, ma l'istruttoria delle stesse era necessaria per impedire che potessero accedervi coloro che non avevano i requisiti previsti dal bando e per escludere le domande che contenevano informazioni errate o, peggio ancora, false. E, purtroppo, erano davvero tante. Infatti, su circa 4000 istanze presentate, ne sono state accettate circa 650, e abbiamo già stilato la graduatoria ove verranno indicati gli ammessi e gli ammissibili. Graduatoria che sarà pubblicata nei prossimi giorni.

Se non ci fosse stato, alla base, un lavoro tanto attento e capillare di verifica delle dichiarazioni con attestazioni mendaci, ci saremmo trovati a riconoscere il contributo anche a coloro che non ne hanno diritto, con conseguente e grave esclusione di chi ne ha davvero bisogno. A tal proposito, ci tengo a precisare, così come avevamo già anticipato, che erogheremo i buoni spesa fino ad esaurimento delle somme a nostra disposizione che, ricordo, ammontano a 210.000,00 euro circa.

In ogni caso, ormai siamo nella fase finale dell'iter e nei prossimi giorni le famiglie la cui domanda è stata approvata verranno contattate tramite messaggio e le somme a loro riconosciute saranno accreditate sulla tessera sanitaria. Detto questo, penso valga la pena evidenziare che è la terza volta che il Comune eroga questo bonus e che abbiamo aiutato migliaia di famiglie. Voglio, infine, spezzare una lancia a favore del personale del settore Servizi Sociali: non c'è stata alcuna lentezza nelle procedure di selezione e, nonostante tutte le difficoltà, è stato svolto un lavoro straordinario”.



