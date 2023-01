Sport 124

A Gela arriva la ginnasta Sophia Campana con "Mente Potente Tour"

L'atleta per tre giorni darà la possibilità alle atlete di fare un piccolo passo di crescita nella loro carriera sportiva

Redazione

26 Gennaio 2023 17:56 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-gela-arriva-la-ginnasta-sophia-campana-con-mente-potente-tour Copia Link Condividi Notizia

L'Asd Gymnastics Club di Valter Miccichè insieme al Team dei Tecnici dell'associazione desiderano regalare un piccolo/grande sogno alle loro ginnaste, quello di potersi allenare con una grande campionessa della ginnastica artistica, Sophia Campana, la quale sarà a Gela per 3 giorni dando la possibilità alle atlete di fare un piccolo passo di crescita nella loro carriera sportiva. Tra lavoro e divertimento saranno delle ore da ricordare per il resto della loro vita...

Sophia Campana è una Ginnasta di livello Elite avendo fatto tre Serie A e diventando campionessa italiana alle parallele nel 2021. YouTuber con il canale Sophialand, con 450.000 “fiamme iscritte”. Dopo aver dedicato la sua vita alla ginnastica artistica, all’autodisciplina, a trovare fiducia in sé stessa e a conseguire il suo massimo potenziale, Sophia è ora concentrata sul supporto che la sua esperienza può fornire ad altri giovani.

Conduce, infatti, seminari in tutto il mondo per stimolare persone di ogni età a scoprire la propria passione e ad usarla come guida e fattore trainante nel raggiungimento del proprio potenziale. Al suo Mente Potente Tour, insegna un modo positivo e effettivo per insegnare la ginnastica artistica tramite il gioco, e come la Mente Potente può creare una vita vincente.



L'Asd Gymnastics Club di Valter Miccichè insieme al Team dei Tecnici dell'associazione desiderano regalare un piccolo/grande sogno alle loro ginnaste, quello di potersi allenare con una grande campionessa della ginnastica artistica, Sophia Campana, la quale sarà a Gela per 3 giorni dando la possibilità alle atlete di fare un piccolo passo di crescita nella loro carriera sportiva. Tra lavoro e divertimento saranno delle ore da ricordare per il resto della loro vita... Sophia Campana è una Ginnasta di livello Elite avendo fatto tre Serie A e diventando campionessa italiana alle parallele nel 2021. YouTuber con il canale Sophialand, con 450.000 "fiamme iscritte". Dopo aver dedicato la sua vita alla ginnastica artistica, all'autodisciplina, a trovare fiducia in sé stessa e a conseguire il suo massimo potenziale, Sophia è ora concentrata sul supporto che la sua esperienza può fornire ad altri giovani. Conduce, infatti, seminari in tutto il mondo per stimolare persone di ogni età a scoprire la propria passione e ad usarla come guida e fattore trainante nel raggiungimento del proprio potenziale. Al suo Mente Potente Tour, insegna un modo positivo e effettivo per insegnare la ginnastica artistica tramite il gioco, e come la Mente Potente può creare una vita vincente.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare