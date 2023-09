Cronaca 281

A Favara picchiano e legano un anziano per rapinarlo: si erano finti tecnici dell'acqua

I malviventi hanno passato al setaccio tutte le stanze dell'appartamento e si sarebbero impossessati di soldi, gioielli e oggetti preziosi

Redazione

Sono entrati in casa di un anziano con una scusa, poi l'hanno picchiato e legato a una sedia e hanno portato via di tutto. Rapina con sequestro stamattina a Favara, in provincia di Agrigento: nel mirino è finito un pensionato di 82 anni, che dopo avere aperto la porta a due uomini che si sono presentati come tecnici dell'azienda della distribuzione dell'acqua, si è visto puntare una pistola.

Chi è entrato in azione non ha avuto pietà: dopo aver picchiato l'anziano lo ha bloccato con una corda a una sedia, provocando ulteriori ferite. I malviventi hanno passato al setaccio tutte le stanze dell'appartamento e si sarebbero impossessati di soldi, gioielli e oggetti preziosi, ma il bottino è ancora da quantificare. Dopo la fuga dei rapinatori sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e il 118. Il pensionato è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso.



