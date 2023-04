Salute 187

A Erice operata al femore a 105 anni, ed è già tornata a camminare

Lucida e autonoma nonostante la veneranda eta’, era caduta accidentalmente il giorno prima

Un intervento di routine quello eseguito dal dottore Vito Rodriguenz e dalla sua equipe presso la clinica Villa dei Gerani a Erice, se non fosse per la paziente finita sotto i ferri. La signora Maria Grimaudo infatti ha raggiunto a febbraio la fatidica età di 105 anni, portati benissimo. La signora Maria Grimaudo è stata operata martedì 5 aprile scorso, per una frattura del femore. Lucida e autonoma nonostante la veneranda eta’, era caduta accidentalmente il giorno prima, procurandosi una frattura del femore. Ricoverata presso la casa di Cura e sottoposta agli accertamenti preoperatori era stata giudicata idonea per l’intervento chirurgico, unica soluzione per potere ottenere una speranza di ritornare a deambulare ed evitare un allettamento prolungato, con conseguenze molto pericolose per la sua sopravvivenza. (Gds.it)



