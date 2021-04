Eventi 46

A Delia un nuovo Centro di Prossimità, oggi la prima iniziativa per contrastare la povertà culturale

Lo sportello di Prossimità nasce all’interno del Comune, per dare una risposta allo sviluppo e alla crescita delle comunità

Redazione

23 Aprile 2021 12:06

A Delia, in provincia di Caltanissetta, nasce un nuovo Centro di Prossimità della Fondazione Èbbene. Uno spazio in cui, La cooperativa La Salute socia del Consorzio Sol.Co, mette in campo il modello di Èbbene, che ascolta e accoglie le fragilità costruendo insieme un nuovo progetto di vita mettendo al centro la persona, la famiglia e i suoi bisogni. Lo sportello di Prossimità nasce all’interno del Comune, per dare una risposta allo sviluppo e alla crescita delle comunità e a coloro i quali rischiano di rimanere ai margini.

Tra le azioni messe in campo c’è la riqualificazione dell’anfiteatro di Delia, un luogo scelto per realizzare i diversi incontri e le attività del centro di prossimità, diventando per i bambini, le famiglie e gli operatori un luogo simbolo, denso di significato. L’Anfiteatro, per promuove la cultura e l'arte contemporanea come fattori abilitanti fondamentali per il rafforzamento dell'identità e la valorizzazione della sua funzione sociale. In quest’ottica si è pensato a riqualificarlo con l’aiuto dell’intera comunità creando sinergia tra le persone del quartiere, le aziende locali, le istituzioni e gli operatori del centro di prossimità per favorisce il concetto di economia circolare, per impreziosire il luogo grazie all’intervento di ognuno di loro.

La lotta alla Povertà Educativa è un tema cardine nelle azioni di Prossimità ed è questo che gli operatori del Centro di Delia hanno aderito all’iniziativa solidale “Le settimane del libro” promossa da Èbbene. È possibile incontrare i volontari oggi alle 16.30 in piazza Madrice e donare libri per bambini, classici della letteratura e romanzi, nuovi o usati ma in buone condizioni. Gli operatori di Èbbene, grazie alle donazioni ricevute, costruiranno Biblioteche di Prossimità, cioè luoghi culturali accessibili, daranno vita a laboratori di lettura per accompagnare i bambini a guardare e conoscere il mondo, imparando che c’è sempre un’alternativa. Il Centro di Prossimità di Delia sarà aperto il lunedì, martedì, giovedì dalle 16:00 alle 19:00 e il mercoledì e il venerdì dalle 09:00 alle ore 13:00, per richiedere informazioni contattare 339 3770100.







