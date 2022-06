Cronaca 2775

A Delia trovato il cadavere di un uomo, sarebbe morto mentre bruciava le sterpaglie

A determinare la morte potrebbe essere stato un colpo di calore. Ma a stabilire le cause esatte sarà l'autopsia

Rita Cinardi

23 Giugno 2022 22:11 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-delia-trovato-il-cadavere-di-un-uomo-lipotesi-e-che-sia-morto-mentre-bruciava-le-sterpaglie Copia Link Condividi Notizia

Un uomo di 76 anni, Giuseppe Leone, è morto oggi pomeriggio mentre era intento a bruciare le sterpaglie in un terreno di sua proprietà alle porte di Delia, in provincia di Caltanissetta. A far scattare l'allarme, intorno alle 18, è stata la moglie, preoccupata dal mancato rientro. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato l'uomo già cadavere. Secondo una prima ricostruzione il pensionato sarebbe stato colto da malore mentre bruciava le sterpaglie e il fuoco poi lo ha raggiunto. Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma sulla quale sarà eseguita l'autopsia.



Un uomo di 76 anni, Giuseppe Leone, è morto oggi pomeriggio mentre era intento a bruciare le sterpaglie in un terreno di sua proprietà alle porte di Delia, in provincia di Caltanissetta. A far scattare l'allarme, intorno alle 18, è stata la moglie, preoccupata dal mancato rientro. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato l'uomo già cadavere. Secondo una prima ricostruzione il pensionato sarebbe stato colto da malore mentre bruciava le sterpaglie e il fuoco poi lo ha raggiunto. Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma sulla quale sarà eseguita l'autopsia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare