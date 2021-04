Sport 126

A Delia lo sport è di tutti, siglati due accordi per promuovere la socializzazione

Stipulati delle convenzioni con due società sportive per coinvolgere i bambini al fine di recuperare spazi di interazione ludica

Redazione

30 Aprile 2021 14:16

A Delia lo sport è di tutti. Il Comune ha stipulato ieri due importanti accordi di partenariato con la Società Sportiva Dilettantistica Polisportiva Dilettantistica Arcieri e con Società Sportiva Dilettantistica Polisportiva Jesse Owens A.D., entrambe di Campobello. Tra i parteners l'ente del Terzo settore “La Salute società cooperativa sociale onlus”.

<<Tra i nostri obiettivi amministrativi – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri - ci sono stati sempre quelli di sostenere lo sport e l’associazionismo attraverso la condivisione e la partecipazione a progetti mirati rivolti in particolare ai soggetti più fragili. In questo modo cerchiamo di rafforzare i valori di solidarietà sociale dando una spinta al coinvolgimento e alla sinergia tra tutti gli attori del territorio. Il progetto “Sport di Tutti - INclusione” va in questa direzione promuovendo e favorendo l’attività sportiva, gratuita, come strumento di crescita e inclusione, lungo un percorso di sviluppo e allo stesso tempo di recupero dei soggetti a rischio emarginazione sociale>>.

Da parte sua - l'Assessore allo Sport Paolo Lauricella - che ha seguito l'istruttoria degli accordi di partenariato, ha cosi' commentato" : <<Si tratta di una fondamentale occasione di socializzazione e di crescita atletica e sportiva per i nostri bambini, tesa alla consapevolizzazione dei valori dello Sport , al fine di recuperare spazi di interazione ludica da cui sono stati distolti per via della pandemia>>.

Alla base dell’accordo quello di supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze.

<<Sono felice di poter collaborare ancora con il Comune di Delia, con i suoi dirigenti e amministratori, e in particolare con il sindaco Gianfilippo Bancheri, una persona capace, sempre disponibile e fattiva - ha detto infine il prof. Osvaldo Capobianco referente del progetto. Saranno dieci le discipline sportive che verranno praticate e supportate da esperti dei vari settori – ha detto - e tante le attività innovative, rivolte non solo ai ragazzi partecipanti ma anche alle famiglie e ad altri soggetti del territorio, che saranno il cuore di una esperienza sportiva, educativa ed emotiva a trecentosessanta gradi>>.



