A Delia inaugurata la scuola media "Luigi Russo": sarà a bassissimo impatto ambientale

Il taglio del nastro ha segnato l'epilogo di varie e importanti opere di messa in sicurezza

Redazione

Inaugurata a Delia la scuola media “Luigi Russo”, rinnovata e a bassissimo impatto ambientale.

Il taglio del nastro ha segnato l'epilogo di varie e importanti opere di messa in sicurezza avviate e realizzate nel corso degli anni dall'attuale amministrazione. "Si tratta, ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri, di interventi di efficientamento energetico, riqualificazione, ammodernamento e di messa a norma. Oggi siamo felici perché abbiamo consegnato una scuola completamente rinnovata. Una scuola più decorosa e degna di questo nome, più sicura e confortevole, più accogliente e soprattutto a basso impatto ambientale e più sostenibile".

All'inaugurazione del plesso scolastico in via Dolce, erano presenti il vice sindaco Angela Gallo, l’assessore Carmelo Alessi e la Dirigente scolastica Giovanna Ambrosiano. "E' stato un momento contrassegnato da grande emozione - ha detto Gianfilippo Bancheri, che ci rende orgogliosi, perché si tratta di un traguardo raggiunto nell'interesse degli alunni, dei genitori, degli insegnanti. E' stato un investimento per il presente ma anche per il futuro dell'intera collettività. Un traguardo raggiunto con il grande impegno degli uffici, dell'amministrazione, mio e della scuola. Ci abbiamo creduto e ora l'opera pubblica è nella piena disponibilità di tutti".

"E' senza dubbio un risultato storico , ha infine detto Bancheri, che premia il lavoro, la dedizione e il sacrificio di tutti questi anni, nell'esclusivo interesse della Comunità, e oggi questa inaugurazione ci parla di questo. Ci parla di valori, di abnegazione, perché per noi la scuola riveste un ruolo importantissimo per la comunità e per lo sviluppo del territorio ma ci parla anche e ancora una volta di impegno, determinazione e di visione politica, quella che abbiamo avuto dieci anni fa e che continuiamo ad avere per il bene della nostra città". Alcuni degli interventi effettuati: cappotto termico, prospetto, infissi, fotovoltaico, ascensore, illuminazione a led, servizi igienici, monitor e telecontrollo.



