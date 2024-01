Eventi 808

A Delia concerto con Lello Analfino per la vigilia dell'Epifania

La serata sarà presentata da Emanuele Cellauro

Redazione

Grande evento a Delia per la vigilia dell’Epifania. "Io mi diverto", in programma il 5 gennaio 2024, alle 21,30, sarà un veglione storico e senza precedenti nella storia della città. L’appuntamento si svolgerà nella suggestiva cornice della piazza Madrice, che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico di festa e di divertimento. L'evento vedrà la partecipazione straordinaria del cantante Lello Analfino, in concerto, accompagnato dal DJ Set. La scelta di questi artisti riflette l'impegno dell'Amministrazione per offrire intrattenimento di alta qualità, seguendo il successo degli eventi precedenti con il tronista dell'estate e Povia.

Il sindaco Gianfilippo Bancheri e l'assessora alla Cultura, Deborah Lo Porto, hanno voluto fortemente questo evento, riconoscendo l'importanza dei momenti di aggregazione sociale per la comunità. L'iniziativa si inserisce in un più ampio programma quinquennale volto a promuovere eventi culturali e di svago e che si affiancano alle opere di manutenzione e riqualificazione del centro urbano e degli edifici pubblici, già in atto. "Io mi diverto" non è solo un'occasione di divertimento per i cittadini di Delia, ma anche un'opportunità per attrarre visitatori dai paesi limitrofi e turisti, contribuendo così allo sviluppo economico e culturale della città.

"Io mi diverto”, è un evento che simboleggia il dinamismo e lo spirito comunitario di Delia – ha detto il Gianfilippo Bancheri. Questa iniziativa è un chiaro esempio e una riconferma del nostro impegno per favorire la cultura e il divertimento, aspetti di vitale importanza per la crescita della nostra comunità. Il nostro desiderio, mio e dell’assessora alla Cultura – è che sia un momento di aggregazione e di festa per i cittadini e un'attrattiva per visitatori e turisti, contribuendo così a rafforzare il tessuto sociale ed economico della nostra città. In questo senso, 'Io mi diverto' non è solo un evento, ma un segno tangibile della nostra volontà di rendere Delia un luogo sempre più vivace e accogliente." La serata sarà presentata da Emanuele Cellauro. Infine il caloroso invito, del sindaco e dell’assessora, a tutti i cittadini e ai visitatori a partecipare a questo evento eccezionale, un'esperienza unica di condivisione e di gioia collettiva.



© Riproduzione riservata

