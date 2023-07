Politica 248

A Delia approvata la Tari 2023, è la più bassa a livello regionale

I risultati conseguito dall'amministrazione Bancheri dopo il voto del consiglio comunale

Redazione

In Consiglio Comunale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l’anno 2023. Il punto all’ordine del giorno è stato approvato solo dalla maggioranza mentre la minoranza ha votato contro. “Anche quest’anno Delia continua ad avere la tassa sui rifiuti più bassa della provincia di Caltanissetta e tra le più basse a livello regionale-ha detto il Sindaco Bancheri-. Anche nel 2022 la riduzione progressiva della tassa sui rifiuti (Tari) era stata posta in essere: per le utenze domestiche con quattro compenti un ulteriore 5% in meno; per le utenze domestiche con 5 o 6 componenti la riduzione era arrivata anche al 12-15%".

La riduzione progressiva della Tari operata negli anni dall’Amministrazione Bancheri non ha eguali nella storia di Delia: basti pensare che per le utenze domestiche la differenza con la precedente Amministrazione Comunale ante 2013 è a dir poco imbarazzante poiché è stata operata una riduzione tra il 47 e il 50%. "Quest’anno abbiamo confermato la tariffa per le utenze domestiche e abbiamo registrato un lieve aumento per le utenze commerciali. Corre l’obbligo di ricordare che le utenze non domestiche negli anni 2020 e 2021 hanno avuto azzerata la Tari dall’Amministrazione Bancheri, evento unico nel suo genere", conclude la Giunta.

Il lieve aumento di quest’anno, che paragonato agli altri Comuni siciliani è davvero irrisorio, è stato dovuto al nuovo contratto di appalto che ovviamente ha registrato degli scostamenti dopo quasi un decennio (il precedente era del 2014) ma anche ai nuovi servizi espletati dalla Srr impianti: dal 2023 infatti la raccolta degli ingombranti così come la raccolta dei rifiuti delle utenze commerciali cosi come la pulizia del cimitero comunale sono in capo all’Srr impianti mentre in precedenza venivano gestiti dal Comune.

"Inoltre abbiamo dovuto fronteggiare anche l’aumento del costo dell’energia elettrica. Giova ricordare che l’Amministrazione Bancheri quest’anno ha finito di pagare il mutuo decennale per un debito di 905 mila euro relativo agli anni 2008 2013 creato da chi ci ha preceduto". “Continuiamo ad essere punto di riferimento a livello provinciale e regionale – ha proseguito il sindaco – ma non ci fermiamo ed abbiamo in cantiere diverse soluzioni che ci permetteranno di continuare a ridurre nel 2024 la tassa sui rifiuti: il nostro obiettivo è quello di migliorare sempre di più il lavoro di questo ultimo decennio che ha visto fare un salto di qualità all’Ente dal punto di vista economico e gestionale. La nostra è la politica del bene-stare cioè dello stare bene come comunità e questi risultati ne sono la dimostrazione tangibile".



© Riproduzione riservata

