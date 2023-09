Cronaca 2318

A Cefalù l'incendio durante un matrimonio, sposi e ospiti evacuati: "Subito dopo gli antipasti siamo stati circondati dalle fiamme"

La sposa di un matrimonio, che purtroppo si è concluso troppo presto, ha ringraziato il personale dell'hotel per come ha gestito la difficile situazione

Redazione

(Nelle foto di Salvatore Cimino i drammatici momenti dell'incendio a Cefalù) "Mi ritrovo qui a condividere qualche foto del nostro matrimonio che purtroppo sì è concluso troppo presto a causa degli incendi. Tra alti e bassi siamo riusciti ad arrivare in chiesa e a sposarci coronando il nostro sogno, ma in sala purtroppo, subito dopo l'antipasto siamo stati circondati dalle fiamme". Sono le parole amare di Simona, una giovane sposa di Palermo che racconta sui social l'incubo vissuto nel giorno del suo matrimonio, rovinato dai roghi che hanno devastato la zona di Cefalù.

Un'emergenza che ha messo a repentaglio le settecento persone che si trovavano all'hotel Costa Verde, tra cui proprio gli sposi e tutti coloro che erano presenti all'evento. "Con questo post vogliamo ringraziare tutti i nostri invitati per essere stati vicino a noi fino all’ultimo rischiando la vita - prosegue Simona -. Vorremmo anche ringraziare l'hotel, Luisa, il suo staff per come hanno gestito questa difficile situazione con la loro altissima professionalità, riuscendo ad evacuare in piena sicurezza tutti i nostri ospiti. Ringraziamo anche Amedeo Tramuto e la sua band per averci fatto divertire anche se per pochi minuti. Grazie a Marco Guzzo Fotografia e al suo staff che sono riusciti a immortalare bellissimi momenti prima dell’accaduto".

Un incubo che ha spazzato via la gioia e la spensieratezza del giorno più bello per la coppia, lasciando il posto alla paura. Simona aggiunge: "Non è facile ora per noi ricordare il nostro matrimonio così, abbiamo dentro tanta rabbia, delusione, tristezza per tutti i sacrifici fatti e l’organizzazione nei minimi dettagli, svaniti nel giro di pochi minuti. Stiamo ricevendo tantissimi messaggi a cui risponderemo con calma nei prossimi giorni, perdonateci ma ci stiamo prendendo un po’ di tempo. Stiamo tutti bene e questa è la cosa più importante".



