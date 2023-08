Eventi 187

A Castelbuono il Jazz Festival: dal 18 al 26 agosto nove giorni di grande musica

Non solo jazz, ma anche blues, musica argentina e brasiliana. Il 18 inaugura la Mostra "Tutto cominciò da Palermo Pop 70".

Redazione

14 Agosto 2023

Dopo diverse tappe in giro per la Sicilia, Il Castelbuono Jazz Festival ritorna nel suo luogo di origine, Piazza Castello a Castelbuono: dal 18 al 26 agosto (inizio concerti ore 22.00 – biglietto 12 euro per posto unico a sedere; biglietto 7 euro posto libero in Piazza) nove giorni consecutivi di grande musica jazz, blues, musica argentina e brasiliana con Toquinho, Roy Paci, Chiara Civello, Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, Roberto Gatto 4t “My Secret Place”, Palermo Spiritual Ensemble.

In programma anche un concerto in omaggio ai più grandi jazzisti di tutti i tempi, “La Notte Del Sax, Da John Coltrane a Fausto Papetti” con Maurizio Giammarco, Orazio Maugeri, Claudio Giambruno, Rosario Giuliani e una festa per Jonnhy Dorelli con Nick La Rocca Orchestra, con ospite Gianluca Guidi. A chiudere la 26esima edizione di uno dei festival più longevi d’Italia, un evento dedicato alle donne - “È soltanto amore” - con sei delle cantanti jazz più apprezzate nel panorama italiano: Flora Faja, Daria Biancardi, Pamela Barone, Anna Bonomolo, Giuliana Di Liberto, Anita Vitale, con la partecipazione dell’attrice Clelia Cucco.

Si parte venerdì 18 agosto con Toquinho (voce e chitarra), accompagnato da Camilla Faustino (voce), Dudu Penz (basso) e Mauro Martins (batteria), con un concerto in omaggio al grande giornalista Gianni Minà, originario proprio di Castelbuono. Con il suo timbro caldo e quel tocco delicato sulla chitarra, Toquinho, insieme alla splendida voce della brasiliana Camilla Faustino, sarà protagonista di uno spettacolo di grande fascino che restituisce la “saudade” di Tom Jobim e del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes. Un concerto che entra direttamente in quell'anima poetica della bossa nova e nella magia inconfondibile degli “Afro Sambas” e ripercorre i brani che hanno fatto innamorare il pubblico di tutto il mondo.

Ad anticipare il concerto, alle ore 18.00 (Via Sant’Anna – Castelbuono, ingresso gratuito) inaugura la Mostra “Tutto cominciò da Palermo Pop ‘70”, un percorso fotografico (autori vari), con oltre 50 scatti, ideato dal direttore artistico Angelo Butera che racconta, a partire da quello che è considerato uno degli eventi musicali più importanti di Palermo del secolo scorso, il Palermo Pop ’70, la storia artistica, dalla musica al teatro, dal cinema alla danza e allo sport, dai teatri ai luoghi di incontro degli artisti, un periodo d’oro in cui nacquero e si affermarono grandi artisti, sportivi, giornalisti che oggi portano alto il nome della città di Palermo.

Il giorno dopo, sabato 19 agosto sul palco Roberto Gatto 4t “My Secret Place”, formazione caratterizzata da un’interessante ricerca timbrica, un impeccabile tecnica esecutiva e da un grande calore tipico della cultura mediterranea. Questo fa sicuramente di Roberto Gatto uno dei più interessanti batteristi e compositori in Europa e nel Mondo. Ad accompagnare Roberto Gatto alla batteria, ci saranno Alessandro Presti alla tromba, Alessandro Lanzoni al pianoforte e Matteo Bortone al contrabbasso.

Domenica 20 agosto la scena sarà di Chiara Civello che porterà sul palco “Solo Canzoni” un progetto esclusivo per il Castelbuono Jazz Festival che l’artista ha concordato con il direttore artistico Angelo Butera. Tra le più internazionali delle artiste italiane, Chiara Civello musicalmente è sospesa tra il grande jazz e il pop di qualità venato di saporite sfumature latine. Il suo background artistico è ricchissimo: dal primo album inciso per la Verve, alle collaborazioni con Burt Bacharach, Ana Carolina, Mark Ribot, Jaques Morelenbaum. Il Brasile e la sua musica negli ultimi anni hanno affascinato la cantante. Proprio a Rio Chiara Civello ha lavorato con Ana Carolina, nuovo astro pop della musica carioca e Diana Tejera. Della Bossa Nova, l’artista italiana ha saputo mutuare il gusto per le atmosfere dolci e malinconiche che riescono a essere una delle cifre che meglio la caratterizzano in concerto.

Spazio anche alla musica contemporanea di argomentazione religiosa: lunedì 21 agosto si esibirà la Palermo Spiritual Ensemble: il gruppo, che giunge al traguardo dei 30 anni di attività, porterà il loro Gospel sul palco le Castelbuono Jazz. La PSE omaggerà Jesus Christ Superstar, nel cinquantesimo anniversario dall’uscita del film tratto da questa celebre opera. I Palermo Spiritual Ensemble sono: Sebastiano Alioto (Batteria), Diego Spitaleri (Piano), Dino Pizzuto (tastiere) Davide Femminino (Basso), Anna Bonomolo, Gabriella Portallo, Vito De Canzio, Giampiero Militello (Voci). Di loro ha detto Renzo Arbore "I Palermo Spiritual Ensemble sono sorprendenti: per bravura, per fedeltà ai modelli, per avere assimilato e fatto loro quel 'Blue' misterioso che ama chi ama questa musica. Misteri della Sicilia e dei siciliani".

Martedì 22 agosto Roy Paci salirà sul palco accompagnato da una straordinaria compagine esecutiva di 10 elementi, nata appositamente per ristabilire un contatto, con l'alibi della rivisitazione, con quel mondo sonoro jazzistico tanto caro a Roy Paci, e nel quale la jam session degli strumenti è il brodo primordiale. La performance approda in porti diversi e spazierà dai successi iconici del repertorio dell’artista, con qualche rarità inedita, a brani degli 'swingatori' della canzone italiana riarrangiati per l'occasione, regalando al pubblico un prezioso varco nel tempo. La voce di Roy, per l’occasione in versione crooner siciliano, sarà sorretta da una formazione di musicisti tutti di grande valore e arricchita ulteriormente dalla presenza di un quartetto d'archi: Roy Paci (voce, tromba, flicorno), Roberto De Nittis (piano, cori), Gianmarco Straniero (contrabasso, cori), Paolo Vicari (batteria, cori), Martina Romeo (vocalist), Giuseppe Asaro (sassofono). Quartetto d'archi: Massimo Cantone (violino), Filippo Maggio (violino), Paolo Pellegrino (violoncello) e Alessio Corra (viola).

Serata straordinaria, mercoledì 23 agosto con “La Notte Del Sax, Da John Coltrane a Fausto Papetti” pensata dal direttore artistico Angelo Butera per Castelbuono: quattro dei maggiori sassofonisti italiani - Maurizio Giammarco, Orazio Maugeri, Claudio Giambruno, Rosario Giuliani - faranno un omaggio ai grandi jazzisti di tutti i tempi con una scaletta di brani straordinari. Durante questa serata, in cui sarà anche fatto un omaggio a Fausto Papetti, che ha avuto il merito di far conoscere il sax al grande pubblico negli anni ’60, sarà consegnato il Premio Marco Tamburini al piccolo Alfio Russo talento indiscusso del sassofono.

Giovedì 24 agosto sarà la volta di Nicky Nicolai & Stefano Di Battista, accompagnati da uno straordinario Trio Jazz (Andrea Rea, Daniele Sorrentino e Luigi Del Prete), sul palco con Le Mille Bolle Blu, un concerto che ripercorre gli anni d’oro della musica italiana e internazionale interpretati in chiave swing e jazz: da “Se stasera sono qui” a “Non gioco più”, da “Se telefonando…” a “Che sarà” fino a “All my loving” e “Smoke on the water” e molti altri ancora. L’inconfondibile voce di Nicky Nicolai e l’estro creativo del sax di Stefano Di Battista, faranno rivivere i grandi successi italiani e internazionali degli anni ’60 e ’70. Ospite del concerto Giacomo Tantillo che riceverà la prima targa Nick La Rocca.

Grande “Festa per Johnny Dorelli”, venerdì 25 agosto, con ospite Gianluca Guidi: protagonisti della serata sarà la neonata Nick La Rocca Orchestra, organico di 18 elementi che spazierà tra le più belle composizioni del ‘900, diretta dallo straordinario Maestro Bruno Biriaco. Anche a Castelbuono la voce solista sarà quella di Giuliana Di Liberto. L’evento conclusivo, sabato 26 agosto, sarà dedicato al concerto “È soltanto amore” con sei delle cantanti jazz più apprezzate nel panorama italiano: Flora Faja, Daria Biancardi, Pamela Barone, Anna Bonomolo, Giuliana Di Liberto, Anita Vitale, con la partecipazione dell’attrice Clelia Cucco. Un concerto dedicato alle donne dalle donne. Alla loro professionalità alla loro libertà al rispetto per le donne. Sarà l’attrice Clelia Cucco a concludere il concerto recitando un monologo di Bartezzaghi dedicato alle donne.

Dopo quello svoltosi a Terrasini, spazio al secondo convegno che si terrà lunedì 21 agosto a Castelbuono (Atrio San Francesco). Il titolo dell’open forum è “Dicembre in Sicilia” ed in questo caso sarà la giornalista Michela Giuffrida a fare da moderatrice. Per l’occasione, a Castelbuono sarà presente l'assessore regionale al turismo Elvira Amata, saranno invitati altri organi istituzionali ed i Sindaci siciliani.



