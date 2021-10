Anziano di Caltanissetta, solo in casa, ha rischiato di morire per una frattura al femore: in due lo salvano

Anziano di Caltanissetta, solo in casa, ha rischiato di morire per una frattura al femore: in due lo salvano

I titolari di due attività commerciali, non vedendo l'anziano in giro, hanno chiesto l'intervento dei soccorritori

09 Ottobre 2021 13:49

Da tre giorni era a casa a causa una frattura al femore. Quando i soccorritori sono arrivati, lui era a terra e per fortuna era ancora a vivo. Si tratta di un anziano di 70 anni di Caltanissetta del quale si erano perse le tracce proprio da tre giorni. Nessuno però lo cercava. Ad insospettirsi sono stati due suoi conoscenti, tra i quali il titolare di un bar preoccupato perché da tre giorni non vedeva l’anziano, il quale era solito la mattina uscire da casa per andare a prendere un caffè e comprare le sigarette. Il baristi insieme ad una altro amico, ha quindi pensato di andare a bussare alla porta di casa dell’anziano. Non ricevendo nessuna risposta, i due amici non si sono persi d’animo e hanno approfittato della presenza nella zona di una pattuglia di vigili urbani. I due agenti si sono subito attivati e hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, i quali, ieri pomeriggio, dopo essere entrati nell’appartamento dell’anziano, da un balcone, utilizzando una scala, hanno trovato il settantenne a terra. Successivamente è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza e l’uomo è stato trasferito in ospedale.



