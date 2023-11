A Canicattì rapina a mano armata in una pizzeria: portati via 250 euro

Cronaca 473

A Canicattì rapina a mano armata in una pizzeria: portati via 250 euro

Il rapinatore ha fatto irruzione con il volto travisato e un coltello che ha puntato verso chi stava dietro la cassa

Redazione

Momenti di panico in una pizzeria da asporto a Canicattì. Un uomo, intorno alle 23,30, ha fatto irruzione, con il volto coperto, all'interno del locale di via Tenente colonnello La Carruba. Il rapinatore è entrato con un cappello nero fino agli occhi e una sciarpa a scacchi alzata fin sopra al naso, minacciando, con un grosso coltello, chi stava dietro alla cassa. Così si è fatto consegnare tutto l'incasso ed è poi fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

Subito dopo è stato lanciato l'allarme. Le forze dell'ordine hanno ascoltato i presenti alla ricerca di elementi utili per arrivare a chi ha commesso la rapina, ma, al momento, non si è arrivati ad identificare l'uomo che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe un'altezza di circa 1,65 metri. Il bottino della rapina è di circa 250 euro, tutto l'incasso della serata. Tanta la paura tra i presenti, è la prima volta che la pizzeria viene presa di mira da parte di rapinatori.



