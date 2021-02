Cronaca 721

A Caltanissetta venerdì i primi vaccini anti covid-19 ai poliziotti, il questore: "Ha aderito l'85% del personale"

Il questore Emanuele Ricifari, un anno fa ha contratto il Covid-19: "La questura si è resa subito disponibile ad acquisire le adesioni perché sappiamo quanto sia importante proteggersi"

Avrà inizio venerdì mattina a Caltanissetta la campagna di vaccinazione anti Covid-19 per gli agenti della polizia di Stato. Già 420 poliziotti, su un totale di circa 700 in tutta la provincia, hanno dato la loro adesione. Per l'importante evento sarà presente anche il questore Emanuele Ricifari. "Ci siamo resi subito disponibili - spiega il questore - perché consapevoli dell'importanza della vaccinazione per proteggere il personale e le loro famiglie. Personalmente non farò il vaccino, innanzitutto perché quello di AstraZeneca è per le persone dai 18 ai 55 anni e poi perché un anno fa ho avuto il Covid-19 mentre ero alla guida della questura di Cuneo. Ho avuto solo pochi giorni di febbre ma sono stato positivo per ben 32 giorni e ancora, per chi ha contratto il coronavirus, bisogna attendere le indicazioni su quale tipo di vaccino fare e quando farlo. Per ciò che riguarda il personale della questura ha aderito circa l'85%. Un buon numero, credo destinato a crescere, se si considera anche che ci sono molti poliziotti sopra i 55 anni. Alla somministrazione delle vaccinazioni parteciperanno anche il medico capo della questura, Salvatore Di Benedetto e il nostro infermiere. Ringraziamo l'Asp di Caltanissetta per la disponibilità mostrata con tutte le forze di polizia".

