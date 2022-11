Eventi 172

A Caltanissetta una mostra sui minerali con campioni provenienti da ogni parte del mondo

Al via la 44a edizione del Sicily Mineral Show per la gioia di collezionisti, ricercatori, studiosi, cultori della Natura e dell'Ambiente

Redazione

L'Associazione Mineralogica Paleontologica e della Cultura della Solfara di Sicilia è lieta di comunicare che nei giorni 12 e 13 novembre2022 si svolgerà a Caltanissetta, nella prestigiosa Sala Borsellino dell'Hotel San Michele la 44esima edizione del Sicily Mineral Show per la gioia di collezionisti, ricercatori, studiosi, cultori della Natura e dell'Ambiente, conoscitori, studenti, scolari e semplici curiosi che vorranno apprezzare I'esclusiva occasione offerta e godere dell'altissima concentrazione di campioni di minerali, conchiglie e fossili, provenienti da ogni parte del pianeta temporaneamente estratti dalle collezioni private più prestigiose, magari acquisendo qualche campione per avviare o arricchire la propria raccolta.

Caltanissetta offrirà, dunque, per due intere giornate, in un gioioso fine settimana di novembre, con ingresso libero dal mattino e fino alle ore 21.00, la fruizione di un vero e proprio museo naturalistico estemporaneo (mineralogico, petrografico, paleontologico e malacologico), di altissima valenza scientifica, didattica ed estetica; sarà una festa di forme, luci e colori per tutti ed una rara occasione per fare avvicinare concretamente i ragazzi al meraviglioso mondo delle Scienze della Terra ed, in particolare, delle Miniere e dei fulinerali. Per poter amare e rispettare il pianeta ed il nostro territorio ricco di Solfare occorre conoscerne la struttura e la storia. I concorsi fotografici, di cui uno destinato ai ragazzi, organizzati in collaborazione con gli amici Fotonauti ed ai quali si potrà partecipare gratuitamente con una sennplice registrazione da eseguirsi all'arrivo in sala, potranno inaspettatamente rendere ogni visitatore protagonista di nuove affascinanti esperienze. L'Associazione ringrazia per I'attenzione e, nell'attesa di ricevere numerose gradite visite, porge cordiali saluti.



