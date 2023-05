Eventi 260

A Caltanissetta una mostra fotografica di Calascibetta dopo il laboratorio umano di rigenerazione territoriale

L'inaugurazione è prevista il prossimo 7 maggio presso i locali della Pro Loco in piazza Garibaldi

Redazione

04 Maggio 2023 16:15 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-una-mostra-fotografica-di-calascibetta-dopo-il-laboratorio-umano-di-rigenerazione-territoriale Copia Link Condividi Notizia

Il 7 maggio inizierà la nuova mostra fotografica Lurtiani del fotografo Giuseppe Calascibetta presso l’Ex Circolo dei Nobili sede della Pro Loco in piazza Garibaldi a Caltanissetta. Una mostra di ritratti in bianco e nero nata dal progetto di valorizzazione del capitale umano Lurt (Laboratorio Umano di rigenerazione territoriale) creato quattro anni fa dal dott. Gianluca Fiusco a Riesi. Il Lurt rappresenta un esempio concreto di quanto la contaminazione tra idee, culture, professionalità, esperienze o semplicemente curiosità possa concorrere al cambiamento delle persone e dei luoghi. Un’utopia che Calascibetta ha voluto sviluppare usando la comunicazione fotografica per rappresentare questa nuova strategia di marketing territoriale che punta molto alla formazione e al talento delle nuove generazioni. La mostra fotografica promossa dall’Associazione Lurt, il laboratorio delle utopie; dalla Pro Loco e dal Comune di Caltanissetta, si concluderà il 28 maggio.



Il 7 maggio inizierà la nuova mostra fotografica Lurtiani del fotografo Giuseppe Calascibetta presso l'Ex Circolo dei Nobili sede della Pro Loco in piazza Garibaldi a Caltanissetta. Una mostra di ritratti in bianco e nero nata dal progetto di valorizzazione del capitale umano Lurt (Laboratorio Umano di rigenerazione territoriale) creato quattro anni fa dal dott. Gianluca Fiusco a Riesi. Il Lurt rappresenta un esempio concreto di quanto la contaminazione tra idee, culture, professionalità, esperienze o semplicemente curiosità possa concorrere al cambiamento delle persone e dei luoghi. Un'utopia che Calascibetta ha voluto sviluppare usando la comunicazione fotografica per rappresentare questa nuova strategia di marketing territoriale che punta molto alla formazione e al talento delle nuove generazioni. La mostra fotografica promossa dall'Associazione Lurt, il laboratorio delle utopie; dalla Pro Loco e dal Comune di Caltanissetta, si concluderà il 28 maggio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare