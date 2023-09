Salute 481

A Caltanissetta un evento formativo sull'uso appropriato degli antibiotici destinato al personale medico e infermieristico

All'evento parteciperanno 46 dipendenti, suddivisi tra medici e infermieri, di diverse unità operative ospedaliere

Redazione

Il 12 settembre, nella sala convegni "Majorana" in via Giacomo Cusmano, si terrà un evento formativo, dalle 8 alle 14, sull’ uso appropriato degli antibiotici (Antimicrobial Stewardship) destinato al personale medico e infermieristico ospedaliero dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta. Questa giornata di formazione rappresenta un'importante opportunità per il personale dell'ASP. Tra i principali obiettivi, vi è la condivisione di un percorso che approfondisca ulteriormente la corretta gestione di questi farmaci.

Nel contesto sanitario odierno l'uso adeguato degli antimicrobici è fondamentale per garantire cure efficaci e quindi ridurre il tasso di infezioni e la mortalità dovuta a germi multi resistenti. L'ASP riconosce appieno l'importanza di questo approccio e si impegna a formare il proprio personale attraverso questa giornata dedicata. All'evento parteciperanno 46 dipendenti, suddivisi tra medici e infermieri, di diverse unità operative ospedaliere. Questa scelta rappresenta l'importanza di un approccio coordinato e multidisciplinare nella gestione delle terapie antimicrobiche in quanto le infezioni rappresentano una sfida complessa a cui è stata data grande rilevanza sia dal Ministero che dall’Assessorato della Salute.

L’evento formativo sarà ripetuto nel mese di ottobre a Gela per l’area sud dell’ASP di Caltanissetta.



