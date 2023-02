Salute 97

A Caltanissetta un evento formativo sull'assistenza dei bimbi affetti da patologia oncologica

L’obiettivo generale dell’iniziativa progettuale è quello di contribuire al miglioramento delle condizioni di tutela della salute dei bambini residenti nel territorio regionale siciliano

Redazione

Si terrà a Caltanissetta la terza edizione dell’evento formativo ECM gratuito dal titolo “Uno Spazio Amico per le simultaneous care”, promosso dalla SAMOT CATANIA ONLUS con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Caltanissetta, di Catania e di Enna e con il patrocinio del CEFPAS. Il Corso di formazione e di aggiornamento si svolgerà a Caltanissetta all’Hotel Ventura e si articolerà in due distinte sessioni: la prima si svolgerà nelle prossime date di venerdì 03 Febbraio - a partire dalle ore 08:00 - e di sabato 04 Febbraio, mentre la seconda si svolgerà nelle date di venerdì 10 Febbraio e di sabato 11 Febbraio. L’iniziativa formativa è organizzata nell’ambito dell’omonimo Progetto “Uno Spazio Amico per le simultaneous care”, finanziato dall’Avviso 1/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, e può vantare la collaborazione istituzionale delle Aziende Sanitarie Provinciali di Caltanissetta e di Enna oltre che di numerose Organizzazioni del Terzo Settore.

L’obiettivo generale dell’iniziativa progettuale è quello di contribuire al miglioramento delle condizioni di tutela della salute dei bambini residenti nel territorio regionale siciliano affetti da malattia oncologica ed al benessere dei loro nuclei familiari, offrendo un sostegno e rafforzando le competenze istituzionali delle strutture pubbliche e private che operano in ambito oncologico-pediatrico. L’evento formativo, i cui Responsabili scientifici sono la Dott.ssa Milena La Spina, il Dott. Giulio Mellini, il Dott. Angelo Bonaventura e la Dott.ssa Carmela Savoca, sarà tenuto da Professionisti di altissimo livello e si propone - in particolare - di fornire un aggiornamento sul tema specialistico delle cure palliative pediatriche e di illustrare ai partecipanti le migliori procedure socio-sanitarie ed educative per gestire al meglio le delicate e particolari necessità cliniche, psicologiche e socio-sanitarie dei bambini oncologici a partire dal momento della diagnosi.

Come affermato dal Dott. William Di Noto, Manager di salute del Progetto e referente della rete territoriale nissena, l’iniziativa è aperta a tutta la Cittadinanza e mira ad illustrare agli intervenuti le specifiche e coerenti attività di cura, di trattamento e di riabilitazione anche di lunga durata nei confronti dei piccoli pazienti oncologici, con particolare attenzione al sostegno alle loro famiglie ed alle attività di assistenza integrata socio-sanitaria. Il corso si rivolge principalmente a Medici, Pediatri, Specialisti, Psicologi, Assistenti Sociali, Infermieri professionali, Biologi, Dietisti, Fisioterapisti, Operatori socio-sanitari e Volontari delle Organizzazioni Non Profit; l'iscrizione all'attività formativa potrà essere perfezionata a mezzo mail all'indirizzo formazione@samotcatania.it (comunicando i propri dati anagrafici e la propria professione) oppure direttamente presso la Segreteria allestita all'Hotel Ventura.



