A Caltanissetta un covegno dal titolo "Quale ruolo dei cattolici nella politica dell'Italia di oggi?"

Si terrà nella biblioteca del seminario. Ad introdurre i lavori il dottore Stefano Vitello

Redazione

"Quale ruolo dei cattolici nella politica dell'Italia di oggi?" è questo il titolo di un evento che si terrà nella biblioteca del Seminario di Caltanissetta sabato 16 dicembre alle ore 9.30. A coordinare i lavori Stefano Vitello. Interverranno Giancarlo Infante, Enzo Di Natali e Stefano Zamagni. "Richiamare il Codice di Camaldoli a 80 anni dalla sua stesura - dice Stefano Vitello - non vuole essere un mero esercizio mnemonico, ma nasce dalla necessità di ancorare il presente a quel ricco bagaglio culturale ed etico che ha dato consistenza, forma, dinamismo ai progetti sociali, alla convivenza umana, ai programmi politici del periodo L'incontro ha dunque l'obiettivo di incontrarsi, confrontarsi, discernere se e come sia possibile elaborare una cornice programmatica- politica capace di estendere un abbraccio di speranza e di coraggio alla gente e soprattutto a quella larga fascia della popolazione che non trovando risposte nella politica diserta le urne. Si è spinti a farlo per due motivi:

1 per la consapevolezza che la idealità cristiana con i suoi valori possa rappresentare una ricchezza per la crescita del Paese ;

2 per rafforzare la Democrazia perché quanto più cittadini si estraniano dalla vita politica tanto più la nostra Italia sarà più povera e le sue radici storiche e democratiche saranno pericolosamente minacciate"



