Attualita 430

A Caltanissetta un corso di lingua cinese: sarà tenuto dal prof Armando Turturici

Turturici ha trascorso vari periodi di studio in Cina, tra Chongqing, Pechino e Snagai

Redazione

29 Ottobre 2021 11:13

L’associazione di promozione sociale “Iside” propone un corso di lingua cinese, destinato a tutti coloro intendano approcciarsi per la prima volta a tale lingua e cultura. Il corso sarà tenuto dal prof. Armando Turturici, docente di lingua cinese, dal 2013, presso l’Istituto Superiore “A. Volta” di Caltanissetta. Armando Tuturici ha una laurea triennale in Lingua e Culture Moderne conseguita all’Università Kore di Enna, una magistrale in Lingua e Civiltà dell’Asia e dell’Africa frequentata all’Università degli studi di Torino, un master di secondo livello in Didattica della Lingua Cinese presso l’Orientale di Napoli e una laurea magistrale in Relazioni Internazionali presso l’Università degli studi Niccolò Cusano. Ha trascorso vari periodi di studio in Cina, tra Chongqing, Pechino e Snagai. È membro del Comitato di Redazione di Intorcettiana, semestraleedito da Fondazione Prospero Intercetta Cultura Aperta ed è coautore di vari testi per le scuole secondarie, quali Grammatica della Lingua Cinese (2020) e La Cultura Cinese in Lingua (2021).

Il corso, della totalità di 30 ore, prevede la scelta tra due opzioni: la prima prevede l’apprendimento di tutte le 30 ore della lingua cinese; la seconda prevede una suddivisione di 25 ore riservate al cinese e le altre 5 al giapponese. Il corso si terrà presso la sede Casa delle Culture e del Volontariato “L. Colajanni”, via Xiboli 310 a Caltanissetta e prevede un contributo di 50 €. Le iscrizioni sono aperte sino a venerdì 26 Novembre 2021 e partirà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. Con tale iniziativa speriamo di far accrescere ancor di più gli orizzonti dei cittadini attraverso lo studio e la comprensione di una diversa cultura, obiettivo già iniziato con il nostro corso di arabo.



L'associazione di promozione sociale "Iside" propone un corso di lingua cinese, destinato a tutti coloro intendano approcciarsi per la prima volta a tale lingua e cultura. Il corso sarà tenuto dal prof. Armando Turturici, docente di lingua cinese, dal 2013, presso l'Istituto Superiore "A. Volta" di Caltanissetta. Armando Tuturici ha una laurea triennale in Lingua e Culture Moderne conseguita all'Università Kore di Enna, una magistrale in Lingua e Civiltà dell'Asia e dell'Africa frequentata all'Università degli studi di Torino, un master di secondo livello in Didattica della Lingua Cinese presso l'Orientale di Napoli e una laurea magistrale in Relazioni Internazionali presso l'Università degli studi Niccolò Cusano. Ha trascorso vari periodi di studio in Cina, tra Chongqing, Pechino e Snagai. È membro del Comitato di Redazione di Intorcettiana, semestraleedito da Fondazione Prospero Intercetta Cultura Aperta ed è coautore di vari testi per le scuole secondarie, quali Grammatica della Lingua Cinese (2020) e La Cultura Cinese in Lingua (2021). Il corso, della totalità di 30 ore, prevede la scelta tra due opzioni: la prima prevede l'apprendimento di tutte le 30 ore della lingua cinese; la seconda prevede una suddivisione di 25 ore riservate al cinese e le altre 5 al giapponese. Il corso si terrà presso la sede Casa delle Culture e del Volontariato "L. Colajanni", via Xiboli 310 a Caltanissetta e prevede un contributo di 50 €. Le iscrizioni sono aperte sino a venerdì 26 Novembre 2021 e partirà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. Con tale iniziativa speriamo di far accrescere ancor di più gli orizzonti dei cittadini attraverso lo studio e la comprensione di una diversa cultura, obiettivo già iniziato con il nostro corso di arabo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare