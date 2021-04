Salute 90

A Caltanissetta un convegno sulla sessualità negli adolescenti, Giannone: "Ecco cosa è cambiato e quali sono i rischi"

Il corso, riconosciuto valido per i crediti formativi per i medici e gli psicologi, è anche aperto ai docenti degli istituti scolastici superiori e agli studenti di medicina

Redazione

21 Aprile 2021 09:56

Il Rotary Distretto 2021 Sicilia Malta da alcuni anni ha promosso il progetto sulle “malattie sessualmente trasmesse” che prevede corsi negli istituti scolastici superiori per sensibilizzare gli studenti, soggetti particolarmente a rischio, a quella problematica che l’organizzazione mondiale della sanità ha considerato di assoluta priorità per la salute pubblica. Le infezioni sessualmente trasmesse infatti colpiscono nel mondo più di un milione di persone l’anno con conseguenze per la salute anche gravi, infatti possono causare sia nel maschio che nella donna tumori, sterilità e disturbi cronici.

Nell’espletamento di questi corsi ci si è resi conto dell’importanza che riveste l’educazione sessuale tra i giovani e come tale argomento sia assai poco trattato in ambito medico e tra i docenti e con un impegno praticamente nullo da parte delle istituzioni. Per tale motivo la “Commissione distrettuale Rotariana sulle malattie sessualmente trasmesse” , Presidente il dott. Giuseppe Giannone, ha promosso, con la condivisione dell’Ordine dei medici e del Consorzio universitario di Caltanissetta, il convegno “La sessualità nell’adolescente ,cosa è cambiato e quali sono i rischi” che si terrà in modalità FAD (Formazione a distanza) sabato 24.aprile P.V.

Il corso, riconosciuto valido per i crediti formativi per i medici e gli psicologi, è anche aperto ai docenti degli istituti scolastici superiori e agli studenti di medicina che riceveranno un attestato di partecipazione. Sono presenti docenti specialisti del settore da più parti d’italia: Stefano Eleuteri, Marco Silvaggi da Roma, Cianci Antonino, Salvatore Caruso, Giuseppe Ettore, Minona Patrizia da Catania , Marina Pandolfo, Messina Loredana, Vincenzo Restivo da Palermo, Salvatore Incandela da Sciacca oltre agli specialisti locali che hanno collaborato al progetto Giuseppe Sportato e Rosanna Milisenna, il presidente dell’ordine dei medici Giovanni D’Ippolito aprirà i lavori insieme con il governatore in carica del distretto Rotary 2110, Alfio Di Costa. Interverranno anche il past Governor Valerio Cimino, il governatore eletto per il prossimo anno Gaetano De Bennardis e il presidente del Rotary club di Caltanissetta Marcella Milia.



