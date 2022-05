Eventi 165

A Caltanissetta un convegno su "Mobilità sostenibile. Occasione per lo sviluppo economico e sociale del territorio nisseno"

Ad organizzarlo il Rotary Club e gli ordini professionali di Ingegneri e Architetti

Redazione

"Il Rotary Club di Caltanissetta unitamente agli ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti e con il patrocinio gratuito del Comune di Caltanissetta, organizza un convegno avente come titolo "Mobilità sostenibile. Occasione per lo sviluppo economico e sociale del territorio nisseno" che si terrà giorno 06 a partire dalle 17, presso la sala convegni della Fondazione della Banca Sicana (ex palazzo delle poste) sito in via Crispi, 25. Il Seminario vedrà la partecipazione di esperti del settore sia in ambito regionale che nazionale e affronterà una tematica più che mai attuale che riguarda la mobilità elettrica quale settore propulsivo e trainante dell'economia nazionale (unitamente alla green economy) e come nuova opportunità di sbocco professionale. In tale contesto, si discuterà dei progetti di mobilità sostenibile per Caltanissetta quale volano per un rilancio dell'economia trasversale al turismo e verranno, inoltre, trattati altri progetti similari che si stanno sviluppando in altre zone d'Italia."



