A Caltanissetta un convegno su "Criminologia Investigativa e Forense"

Tra i relatori anche Deborah Capasso, presidente Ancrim e il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari

Redazione

16 Giugno 2021 11:49

Venerdì 18 Giugno 2021, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso la sala convegni della Banca Sicana di Caltanissetta si terrà il primo convegno ECM dal titolo “Criminologia Investigativa e Forense - Approcci Multidisciplinari". L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti (ANCRIM) nella persona del Presidente, D.ssa Deborah Capasso de Angelis e l’Associazione FOReIP, nella persona del presidente, Dott. Angelo Iannello, i quali hanno curato la scelta dei prestigiosi relatori.

Ad aprire i lavori saranno il Direttore Sanitario Aziendale dell’ASP di Caltanissetta dott.ssa Paola Marcella Santino, il presidente dell'Ordine dei Medici di Caltanissetta Giovanni D'Ippolito, la Presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta prof.ssa Giovanna Candura e il Presidente della Banca Sicana di Caltanissetta Dott.Giuseppe Di Forti. Nel corso dell’evento relazioneranno diverse professionalità di elevato profilo specialistico in campo criminologico, sociologico, forense e medico, secondo un approccio multidisciplinare ed interdisciplinare.

Dopo il saluti inziali ad aprire i lavori sarà la Dott.ssa Deborah Capasso de Angelis, Presidente ANCRIM ed il Dott. Emanuele Ricifari, Sig. Questore di Caltanissetta, seguiranno gli interventi della Dott.ssa Alessandra Giunta, Magistrato, dell' Avv. Sergio Iacona, Presidente della Camera Penale di Caltanissetta, dei professionisti sanitari dott. Salvatore Macaluso, Infermiere forense, la Dott.ssa Daniela Migliore, Psicoterapeuta, il Dott. Christian Fioriglio, Biologo forense, a curare l aspetto tecnico dimostrativo con l'ausilio di attrezzature informatiche forensi di ultima generazione sarà Ignazio Tulumello in collaborazione della Digital Italia Forensic.

Si occuperanno dell’aspetto tecnico scientifico del convegno i Dott. Angelo Iannello, Benedetto Trobia e Alfonso Cirrone Cipolla, quest'ultimo modererà gli interventi tra i relatori. La segreteria scientifica sarà a cura di Marco Leonardi, responsabile attività formative della FOReIP. Il convegno è rivolto a tutti i professionisti sanitari e forensi. E’ accreditato per n. 8 crediti ECM, la partecipazione è su invito e gratuita.

Per informazioni:

093429250 – 3289072287

segreteria@foreip.com

www.foreip.com





