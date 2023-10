Salute 757

A Caltanissetta un congresso dedicato all'osteoporosi, al Sant'Elia aperto un ambulatorio dedicato

L'evento si rivolge a medici provenienti da diverse discipline ed enfatizza l'importanza di una collaborazione stretta tra ospedale e territorio

Rita Cinardi

Si terrà il 14 ottobre, a partire dalle 9, nella sala congressi della Sicilibanca il Focus "Osteoporosi 460°", presieduto dal direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ortopedia dell'ospedale Sant'Elia Massimo Siracusa. Responsabile scientifico sarà invece l'ortopedico della sua equipe Gabriele Gariffo. Il focus si pone l'obiettivo di fornire una visione completa e integrata del metabolismo osseo, della fragilità ossea e dell'osteoporosi, mettendo in luce l'importanza di considerare l'osso, anche per il chirurgo, come un tessuto biologicamente attivo attraverso processi equilibrati di rimodellamento costante. L'evento si rivolge a medici provenienti da diverse discipline ed enfatizza l'importanza di una collaborazione stretta tra ospedale e territorio per fornire la migliore assistenza possibile ai pazienti.

"Siamo entusiasti - dice il primario di Ortopedia Massimo Siracusa - nel condividere la recente apertura da parte della nostra U.O.C Ortopedia e Traumatologia dell'ambulatorio osteoporosi e fratture da fragilità. L'ambulatorio sarà aperto l'ultimo martedì del mese presso l'ospedale S. Elia, avrà un'agenda dedicata e sarà possibile prenotare tramite CUP. In particolare, è prevista già dalle prossime settimane la riapertura delle liste per il 2024 con ulteriore incremento dei posti disponibili. Le indicazioni specifiche delle impegnative da parte del Curante devono prevedere l'aggiunta della prestazione 'prima visita ortopedica' specificando nel quesito diagnostico la dicitura 'osteoporosi e fratture da fragilità ossea'. Quest'ultima appare fondamentale in quanto senza la stessa non sarà possibile agli operatori del Cup indirizzare il paziente nell'ambulatorio specialistico in questione.

Cogliamo anche l'occasione - aggiunge Siracusa - per invitare i colleghi Curanti all'imminente congresso "Osteoporosi 360°" che si svolgerà nella mattina di sabato 14 ottobre. Al fine di garantire una ampia partecipazione abbiamo esteso i posti disponibili seppure le certificazioni ECM appaiono limitate ai primi 50 iscritti al congress"o. Sarà possibile iscriversi al sito del provider al seguente link: https://www.fullcongress.it/single-post/focus-osteoporosi-360-caltanissetta-14-ottobre-2023



