A Caltanissetta torna la Cronoscalata di Monte Capodarso: iscrizioni ancora aperte

I concorrenti, in gara individualmente o a coppie miste, affronteranno due prove sul percorso panoramico di 4 chilometri

Redazione

Domenica torna la Cronoscalata di Monte Capodarso. Ultimo impegno organizzativo per lo Special Bikers Elios Team, che domenica 29 ottobre allestirà la terza edizione della Cronoscalata Mtb Monte Capodarso. E’ ormai un appuntamento fisso non solo per il sodalizio nisseno, ma un po’ per tutto il movimento siciliano, che proprio sui sentieri di Caltanissetta affronta una gara che unisce all’aspetto agonistico quello dell’autentica festa di fine stagione, un modo per salutarsi e darsi appuntamento al nuovo anno che si preannuncia densissimo di eventi, a cominciare dal Campionato Italiano Marathon che è stato affidato proprio allo Special Bikers Elios Team in coabitazione con l’Asd Leto Free Bike Piero Leone, attraverso la nuova edizione della Trinacria Mtb Marathon Race di Letojanni.

La cronoscalata è stata interamente disegnata nella Riserva Orientata di Monte Capodarso e della Valle dell’Imera meridionale, attraverso un percorso panoramico di 4 km per un dislivello di 380 metri che unisce all’aspetto tecnico quello paesaggistico che lascerà di stucco tutti i nuovi partecipanti. I concorrenti, in gara individualmente o a coppie miste, affronteranno due prove sul percorso, la classifica verrà redatta al termine sommando i tempi ottenuti.

La prima manche scatterà alle 9:30, la seconda alle 11:30 sempre dal C.E.A. di Contrada Sabucina a Caltanissetta. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 12 euro più 3 di affitto trasponder, fino al 27 ottobre, non sarà infatti possibile iscriversi nel weekend di gara. A fine gara premiazione per i primi 3 assoluti e di categoria. Per informazioni: Special Bikers Elios Team, www.specialbikers.it



