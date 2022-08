Eventi 462

A Caltanissetta torna il "M'Arricrio Music Fest": ecco il programma della tre giorni

Il 2 settembre apertura degli stand enogastronomici e il concerto di Paolo Belli, fondatore del gruppo Ladri di Biciclette

Redazione

Dopo il successo del 2019, il Sicily Food, giunto alla sua settima edizione, e il M’Arricrio Music Fest, alla sua seconda edizione, tornano insieme con una lineup trasversale di star della musica che attirerà giovani e famiglie in piazza Garibaldi, a suon di note, birra e buon gusto. Sveliamo dunque i protagonisti di questa edizione. Al via venerdì 2 settembre con l’apertura degli stand enogastronomici in corso Umberto I alle ore 18.00 e intrattenuti a partire dalle 21.30 dalle note di Paolo Belli, fondatore del gruppo Ladri di Biciclette, di cui ne rimase frontman dal 1984 al 1991, quando sceglie la carriera da solista.

Con i Ladri di Biciclette vinse due Festivalbar, vendendo oltre 100.000 copie e aggiudicandosi un Disco d'Oro. Noto a grandi e piccini con brani che hanno fatto la storia della musica da Sotto questo sole, interpretato con Francesco Baccini a Ci baciamo tutta la notte, Paolo Belli negli anni duemila, intraprende la carriera in tv in programmi di grande successo come co-conduttore di Torno Sabato (con Giorgio Panariello) dal 2000 al 2003 e, successivamente di Ballando con le Stelle (con Milly Carlucci) giunto alla 17° edizione. Una carriera lunga oltre 30 anni spesa fra musica, tv e teatro, con all’attivo oltre mille concerti dal vivo in Italia e all’estero. Il live di Paolo Belli, accompagnato dai 12 elementi d’orchestra della Big Band, è un perfetto intrattenimento per ogni età, un vero e proprio show, unico nel suo genere, divertente, solare, dal ritmo travolgente, in un crescendo di note ed emozioni capaci di rendere il pubblico protagonista e parte integrante dello spettacolo stesso. Dopo il concerto di Belli e la sua Big Band, si passerà ad un Djset che farà danzare la piazza fino a tarda ora.

Sabato 3 settembre alle ore 22.00, dopo la puntuale apertura degli stand alle ore 18.00, ad esibirsi sul palco sarà il giovane e talentuoso cantautore siciliano Gero Riggio, classe 1987, inizia la sua carriera nel lontano 2007 c o m e f i n a l i s t a a l F e s t i v a l d i Castrocaro, nel 2018 invece, con il brano “Svuoto Il Bicchiere” dedicato a Paolo Borsellino al Premio “Musica contro le mafie”, centra la vittoria assoluta del concorso aggiudicandosi il Premio Winner Tour e vincendo anche il Premio Speciale messo in palio dalla Polizia di Stato. Dal 2019, si esibisce su numerosi palchi di prestigio ed ottiene riconoscimenti istituzionali grazie ai suoi testi, diretti ma dalle tematiche sensibili e delicate. Al termine della performance del giovane siciliano, Piazza Garibaldi verrà invasa dalle note degli Swingrowers che con il loro stile irriverente, e l’originale mix di elettronica e calde influenze dello swing, ci coinvolgeranno grazie a questo stile inconfondibile. Nel 2019 gli Swingrowers sono stati l’unica band italiana ad esibirsi live al Peaky Blinders Festival, organizzato da Netflix a Birmingham il 14 e il 15 settembre. Siciliani di origine ma ormai cittadini del mondo, sono entrati a pieno titolo tra le stelle del genere Electro Swing & Vintage Remix.

A chiudere l’edizione 2022, domenica 4 settembre alle ore 22.00 sul palco del M’arricrio Music Fest Le Teste di Ozzak, nome particolarissimo da non leggere mai viceversa!! La band pugliese coniuga diversi stili musicali, brani ricchi e dalle sonorità moderne, innovativi e accattivanti che caratterizzano il "Fake Pop" genere musicale coniato dalla stessa band. Con “Al calar della luna” presentato al Summer Day Contest a Fondi e Casa Sanremo, riscuotendo notevole successo di visualizzazioni su YouTube le Teste decidono di comporre un secondo singolo: “Chi ha ucciso la scimmia di Gabbani“ e a seguire “Bla Bla Bla”. Recentemente è uscito il loro ultimo singolo PSYCHEDELIA, scritto dopo il successo della partecipazione a X Factor Romania. La band di Andria, lunedì 8 agosto, ha aperto a Bisceglie il concerto di Achille Lauro

. Dopo oltre due anni di pandemia e blocco delle manifestazioni Il Sicily Food e il M’Arricrio riaccendono i riflettori su Caltanissetta con la promessa di intrattenere il pubblico in sicurezza per un week end di buona musica, cibo e birre artigianali siciliane. “Il M’arricrio Music Fest è u n m o m e n t o d i aggregazione in cui ci s e n t e p a r t e d i u n gruppo, con il quale condividere la passione p e r l a m u s i c a e l’esperienza del gusto in prima persona e poter dire successivamente “io c’ero” - sono le parole degli assessori Grazia Giammusso e Fabio Caracausi - Il festival contribuisce in maniera significativa a rafforzare l’identità nissena e a far conoscere il centro storico e la nostra città a tutti coloro che provengono da ogni parte della Sicilia. Puntiamo a fare crescere questa manifestazione sempre di più“



