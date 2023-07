Cronaca 626

A Caltanissetta superato il record di caldo prolungato con temperature superiori a 40 gradi: battuto il primato del 1987

Pubblichiamo di seguito l'analisi della seguitissima pagina facebook "MeteoCaltanissetta", e il confronto con i dati del 1987

Redazione

Lo avevamo preannunciato e così è stato: per Caltanissetta l’attuale ondata di calore è di PORTATA STORICA. Come previsto, il record di temperatura massima di Caltanissetta di +45,9°C risalente al 09/08/1999 non è stato battuto, ma vi avevamo anche anticipato che l’intensa e lunga avvezione di aria calda avrebbe potuto mettere in seria discussione il record dei “giorni consecutivi” con temperatura uguale o maggiore a +40C! Con il dato termico odierno registrato dalla stazione meteorologica di via Piave pari a +42,2°C, infatti, il primato che apparteneva a Luglio 1987 con 7 giorni over 40°C è stato ufficialmente superato.

Dal 1936 – ovvero in 85 anni di rilevazioni termiche di Caltanissetta- abbiamo e stiamo vivendo l’ondata di calore più lunga/più intensa mai registrata!

-20/7/1987: +40,2°C | PRIMO GIORNO | 16/07/2023: +41,4°C

-21/7/1987: +43,0°C | SECONDO GIORNO | 17/07/2023: +42,4°C

-22/7/1987: +41,5°C | TERZO GIORNO | 18/07/2023: +42,6°C

-23/7/1987: +43,2°C | QUARTO GIORNO | 19/07/2023: +40,6°C

-24/7/1987: +43,0°C | QUINTO GIORNO | 20/07/2023: +42,1°C

-25/7/1987: +43,5°C | SESTO GIORNO | 21/07/2023: +40,8°C

-26/7/1987: +40,0°C | SETTIMO GIORNO | 22/07/2023: +40,4°C

| OTTAVO GIORNO | 23/07/2023: +42,2 °C

Domani, probabilmente, prolungheremo la scia “over 40°C” a 9 giorni. Martedì, invece, a causa di una lievissima flessione termica, la colonnina di mercurio non dovrebbe oltrepassare i +39,9°C. Cogliamo l’occasione per informavi che questa eccezionale ondata di calore ha, comunque, i giorni contati. Nella giornata di Mercoledì con l’ingresso di correnti di Maestrale, assisteremo ad un sensibile calo della colonnina di mercurio, un crollo termico al suolo stimabile sui 10°C nel territorio nisseno. Maggiori info nel prossimo nostro intervento.



