Eventi 691

A Caltanissetta "Sicily Food Festival" e "M’arricrio Music Fest". Viabilità, parcheggi e bus navetta gratuito per tutti

L'amministrazione comunale ha emanato un'ordinanza per predisporre la circolazione veicolare e individuare le aree di parcheggio

Redazione

07 Settembre 2023 17:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-sicily-food-festival-e-marricrio-music-fest-viabilita-parcheggi-e-bus-navetta-gratuito-per-tutti Copia Link Condividi Notizia

Cresce l’attesa per il “Sicily Food Festival” e il “M’arricrio Music Fest”, la kermesse di tre giorni in programma a Caltanissetta, in viale Regina Margherita, da domani, venerdì 8, fino a domenica 10 settembre. Per l’occasione l’Amministrazione comunale ha predisposto la circolazione veicolare per la zona interessata all’evento, ha individuato le aree di parcheggio delle auto e ha istituito un servizio di bus navetta gratuito. Secondo quanto stabilito dall’Ordinanza dirigenziale n. 535 del 04/09/2023, per tutto la durata della manifestazione, i veicoli provenienti da via Chiarandà, giunti all'intersezione con la via Senatore D'Antona, avranno l'obbligo di svoltare a sinistra per quest'ultima; i veicoli provenienti da viale Amedeo, giunti all'intersezione con viale Regina Margherita, avranno l'obbligo di svoltare a destra, direzione corso Umberto I; i veicoli provenienti da viale Regina Margherita, giunti all'altezza della piazza Giovanni Paolo II, avranno l'obbligo di svoltare a sinistra per viale Amedeo.

Inoltre, la Linea n. 3 degli autobus urbani, fino alle ore 13:00 di giorno 11 settembre, seguirà il seguente percorso: Capolinea piazza Roma, via S. Alessi, via Cavour, corso V. Emanuele, via Crispi e via Niscemi. Per fare fronte alla notevole affluenza di pubblico prevista in viale Regina Margherita per il “Sicily Food Festival” e il “M’arricrio Music Fest”, che, tra le tante iniziative, vede anche l’esibizione dei Tiromancino (giorno 8), Leo Gasman (giorno 9) e gIANMARIA (giorno 10), l’Amministrazione comunale ha predisposta un’area per le persone con disabilità e ha previsto per degli stalli per le loro auto in via Senatore D’Antona e accanto all’ingresso secondario della villa Amedeo.

I parcheggi dove sarà possibile posteggiare le auto, oltre alle vie limitrofe accessibili alla circolazione veicolare, saranno tutti quelli in prossimità di viale Regina Margherita, nello specifico: piazza Marconi, via Medaglie D’Oro e piazza Monsignor A. Garsia, cioè l’area antistante via P. Mattarella, in prossimità dell’incrocio con via Bloy. Inoltre, per agevolare il pubblico che parteciperà alla manifestazione e lenire i disagi dei cittadini nisseni, per tutti i tre giorni dell’evento, l’Amministrazione comunale ha istituito un servizio di bus navetta gratuito che seguirà il seguente itinerario: Capolinea Pian del Lago, viale S. Candura, via Rochester, via S. Alessi, via Cavour, via Crispi, via Niscemi e via Vassallo. Con fermate a Pian del Lago e in via Niscemi, all’altezza della scalinata dell’Istituto per geometri. Il servizio di bus navetta gratuito verrà effettuato dalle ore 18:30, e fino a cessate esigenze, per le corse di andata e dalle ore 23:30, e fino a cessate esigenze, per le corse di ritorno.



Cresce l'attesa per il "Sicily Food Festival" e il "M'arricrio Music Fest", la kermesse di tre giorni in programma a Caltanissetta, in viale Regina Margherita, da domani, venerdì 8, fino a domenica 10 settembre. Per l'occasione l'Amministrazione comunale ha predisposto la circolazione veicolare per la zona interessata all'evento, ha individuato le aree di parcheggio delle auto e ha istituito un servizio di bus navetta gratuito. Secondo quanto stabilito dall'Ordinanza dirigenziale n. 535 del 04/09/2023, per tutto la durata della manifestazione, i veicoli provenienti da via Chiarandà, giunti all'intersezione con la via Senatore D'Antona, avranno l'obbligo di svoltare a sinistra per quest'ultima; i veicoli provenienti da viale Amedeo, giunti all'intersezione con viale Regina Margherita, avranno l'obbligo di svoltare a destra, direzione corso Umberto I; i veicoli provenienti da viale Regina Margherita, giunti all'altezza della piazza Giovanni Paolo II, avranno l'obbligo di svoltare a sinistra per viale Amedeo. Inoltre, la Linea n. 3 degli autobus urbani, fino alle ore 13:00 di giorno 11 settembre, seguirà il seguente percorso: Capolinea piazza Roma, via S. Alessi, via Cavour, corso V. Emanuele, via Crispi e via Niscemi. Per fare fronte alla notevole affluenza di pubblico prevista in viale Regina Margherita per il "Sicily Food Festival" e il "M'arricrio Music Fest", che, tra le tante iniziative, vede anche l'esibizione dei Tiromancino (giorno 8), Leo Gasman (giorno 9) e gIANMARIA (giorno 10), l'Amministrazione comunale ha predisposta un'area per le persone con disabilità e ha previsto per degli stalli per le loro auto in via Senatore D'Antona e accanto all'ingresso secondario della villa Amedeo. I parcheggi dove sarà possibile posteggiare le auto, oltre alle vie limitrofe accessibili alla circolazione veicolare, saranno tutti quelli in prossimità di viale Regina Margherita, nello specifico: piazza Marconi, via Medaglie D'Oro e piazza Monsignor A. Garsia, cioè l'area antistante via P. Mattarella, in prossimità dell'incrocio con via Bloy. Inoltre, per agevolare il pubblico che parteciperà alla manifestazione e lenire i disagi dei cittadini nisseni, per tutti i tre giorni dell'evento, l'Amministrazione comunale ha istituito un servizio di bus navetta gratuito che seguirà il seguente itinerario: Capolinea Pian del Lago, viale S. Candura, via Rochester, via S. Alessi, via Cavour, via Crispi, via Niscemi e via Vassallo. Con fermate a Pian del Lago e in via Niscemi, all'altezza della scalinata dell'Istituto per geometri. Il servizio di bus navetta gratuito verrà effettuato dalle ore 18:30, e fino a cessate esigenze, per le corse di andata e dalle ore 23:30, e fino a cessate esigenze, per le corse di ritorno.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare