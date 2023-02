Eventi 281

A Caltanissetta si presenta "C'è stato forse un tempo" di Massimo Caponnetto

Dialogherà con l’autore Vitalia Mosca, vice presidente di Storia Patria mentre come testimoni interverranno Salvatore Falzone, allora poliziotto in servizio all’ufficio scorte di Palermo e Leoluca Orlando

Le associazioni Onde donneinmovimento di Caltanissetta e il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino di Palermo hanno organizzato per il 13 febbraio alle ore 16:30 , nella prestigiosa cornice della SIcilbanca, la presentazione del libro "C'è stato forse un tempo" di Massimo Caponnetto, figlio del giudice Antonino Caponnetto, nato a Caltanissetta e Consigliere Istruttore a Palermo dal 1983 al 1987, coordinatore del pool antimafia negli anni di Falcone e Borsellino.

Il libro racconta l’amore che ha unito i suoi genitori - il giudice Antonino e la moglie Bettina Baldi che lo ha sempre sostenuto in tutte le sue scelte - e le vicende che a partire dagli anni ’80 hanno impegnato professionalmente il magistrato in Sicilia. Dialogherà con l’autore Vitalia Mosca, vice presidente di Storia Patria mentre come testimoni interverranno Salvatore Falzone, allora poliziotto in servizio all’ufficio scorte di Palermo e Leoluca Orlando sindaco di Palermo proprio in quella stagione palermitana che ha segnato la vita del nostro paese.



