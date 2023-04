Eventi 110

A Caltanissetta seminari e laboratori nel segno di Albrecht Dürer

Ecco tutti gli appuntamenti, visite guidate e gran serata al teatro Margherita

Domani, venerdì 14 aprile alle 18,15 al Museo Diocesano “Giovanni Speciale”, nell’ambito degli eventi collaterali della mostra “Imago Christi. La Passione nel segno di Albrecht Dürer”, dedicata al genio rinascimentale che ispirò anche Raffaello, incontro con il professore Massimiliano Ferragina. L’artista, lo scorso anno, ha decorato con un dipinto intitolato “Nuova Luce” l’area presbiteriale della nuova cappella nell’area partenze T1 dell’aeroporto internazionale di Fiumicino. L’appuntamento di domani pomeriggio, incentrato su “Albrecht Dürer, Piccole e Grandi Passioni”, è organizzato dal Mudic insieme con la delegazione di Caltanissetta dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro.

VISITE GUIDATE. Sempre nel segno di Dürer, altre due le date da segnare in rosso sul calendario: venerdì 21 e venerdì 28 aprile alle 18 si avrà la possibilità di visitare la mostra “Imago Christi. La Passione nel segno di Albrecht Dürer” con l’ausilio di una guida specializzata. Sabato 22 aprile dalle 10 alle 12, l’appuntamento dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. “Il Bestiario Immaginario…”, è il titolo del laboratorio didattico condotto da Sefora Bello al Museo Diocesano. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al 328 0578305.

Giovedì 27 aprile alle 20,30, gran serata al Teatro comunale Regina Margherita. In programma, un concerto a cura del Conservatorio statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta e la lectio magistralis sulla tecnica dell’incisione, a cura della professoressa Emanuela Pulvirenti. Si tratta dell’ultimo appuntamento organizzato in occasione della mostra “Imago Christi. La Passione nel segno di Albrecht Dürer”, al Museo Diocesano di Caltanissetta “Giovanni Speciale” in occasione del quarantennale della sua fondazione. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

La mostra “Imago Christi. La Passione nel segno di Albrecht Dürer” al Museo Diocesano di Caltanisetta resterà aperta fino al 29 aprile. Visite da martedì a sabato: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19*

Domenica 2 aprile: dalle 16 alle 19

Domenica 16 aprile e domenica 23 aprile: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19

Ingresso: 3 euro, 2 euro per i minori di 18 anni

*Chiusa tutti i lunedì; domenica 19 marzo e domenica 9 aprile; i pomeriggi di venerdì 24 marzo e venerdì 7 aprile.

Biglietti anche on line sul sito delle Vie dei Tesori: https://leviedeitesori.com/imago-christi/

Info: 0934 21165

Il biglietto consente l’accesso anche alla mostra della fotografa siciliana Ursula Costa, “Nel gesto, fotogrammi di un racconto”, dedicata alla Settimana Santa di Caltanissetta.

www.museodiocesanocaltanissetta.it



