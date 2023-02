Politica 198

A Caltanissetta sarà presentato il metodo Alveare Pd, obiettivo: ascoltare tutti con spirito attento e propositivo

Gli esponenti nisseni del progetto sono Francesco Munda, Franceco Valenti e Giancarlo La Rocca. Appuntamento a Villa Flora

Redazione

18 Febbraio 2023 15:17 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-sara-presentato-il-metodo-alveare-pd-obiettivo-ascoltare-tutti-con-spirito-attento-e-propositivo Copia Link Condividi Notizia

Sarà presentato a Caltanissetta, a Villa Flora, domenica 19 febbraio alle 10, il metodo Alveare Pd. "Si tratta - spiegano i tre esponenti di Alveare Pd di Caltanissetta, Francesco Munda, Franceco Valenti e Giancarlo La Rocca - di un progetto che mette insieme tante energie positive, e lavora per renderle protagoniste del cambiamento. Nato dalla convinzione che il PD ha cominciato a perdere consenso quando abbiamo smesso di ascoltare la gente, il Progetto Alveare vuole ascoltare tutti con spirito attento e propositivo, senza preconcetti, senza filtri. Con l’intento di fare. Ci siamo dati un obiettivo: provare a mettere insieme le tante belle esperienze e competenze coinvolgendo anche chi ci guarda ancora con speranza, che ha votato comunque il PD ma talvolta criticamente. Un altro modo di fare politica esiste e dipende da noi cambiare. Da noi decidere di volere rigenerare il modo di fare politica, imparando dalla sconfitta. L’ALVEARE è un modo di fare politica all’interno della politica, e non per cariche o ruoli ma puntando ad essere una comunità politica, attraverso l’accoglienza e l’ascolto di tutti i partecipanti. Ognuno sarà portatore di istanze per lo sviluppo e il miglioramento delle diverse categorie". All'evento saranno presenti alcuni dirigenti regionali del Partito Democratico. Si tratta della seconda tappa di Alveare Pd, la prima si è svolta a Palermo lo scorso 20 dicembre.



Sarà presentato a Caltanissetta, a Villa Flora, domenica 19 febbraio alle 10, il metodo Alveare Pd. "Si tratta - spiegano i tre esponenti di Alveare Pd di Caltanissetta, Francesco Munda, Franceco Valenti e Giancarlo La Rocca - di un progetto che mette insieme tante energie positive, e lavora per renderle protagoniste del cambiamento. Nato dalla convinzione che il PD ha cominciato a perdere consenso quando abbiamo smesso di ascoltare la gente, il Progetto Alveare vuole ascoltare tutti con spirito attento e propositivo, senza preconcetti, senza filtri. Con l'intento di fare. Ci siamo dati un obiettivo: provare a mettere insieme le tante belle esperienze e competenze coinvolgendo anche chi ci guarda ancora con speranza, che ha votato comunque il PD ma talvolta criticamente. Un altro modo di fare politica esiste e dipende da noi cambiare. Da noi decidere di volere rigenerare il modo di fare politica, imparando dalla sconfitta. L'ALVEARE è un modo di fare politica all'interno della politica, e non per cariche o ruoli ma puntando ad essere una comunità politica, attraverso l'accoglienza e l'ascolto di tutti i partecipanti. Ognuno sarà portatore di istanze per lo sviluppo e il miglioramento delle diverse categorie". All'evento saranno presenti alcuni dirigenti regionali del Partito Democratico. Si tratta della seconda tappa di Alveare Pd, la prima si è svolta a Palermo lo scorso 20 dicembre.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare