Eventi 83

A Caltanissetta sarà presentato il libro di Giovanna Di Marco "La sperta e la babba"

Due storie ambientate tra la fine dell'800 e l'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso a Caltanissetta e Piana degli Albanesi

Redazione

18 Ottobre 2023 18:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-sara-presentato-il-libro-di-giovanna-di-marco-la-sperta-e-la-babba Copia Link Condividi Notizia

Sarà presentato venerdì 27 ottobre alle 18,30, alla libreria Ubik di Caltanissetta, in via Kennedi 9/11, il libro "La sperta e la babba" di Giovanna Di Marco, con l'intevento di Salvatore Falzone

Dicono gli atlanti che la Sicilia è un’isola e sarà vero, gli atlanti sono libri d’onore. Si avrebbe però voglia di dubitarne, quando si pensa che al concetto di isola corrisponde solitamente un grumo compatto di razza e costumi, mentre qui tutto è dispari, mischiato, cangiante, come nel più ibrido dei continenti.

Gesualdo Bufalino comincia così, con questo incipit, il suo Cento Sicilie.

E continuando, fra le tante contraddizioni, osserva: Vi è una Sicilia “babba”, cioè mite, fino a sembrare stupida; una Sicilia “sperta”, cioè furba, dedita alle più utilitarie pratiche della violenza e della frode

Giovanna Di Marco, qui al suo esordio narrativo, in questo libro, ibrido fin nella struttura, racconta due storie con due registri linguistici e due ritmi. Due storie ambientate tra la fine dell'800 e l'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso caratterizzate l'una da uno smaccato materialismo (ambientata a Caltanissetta) e l'altra, per contrasto, da una carica di idealismo (ambientata a Piana degli Albanesi). A incarnare queste visioni del mondo opposte, due donne: Lucia, furba e, a tratti, spietata; Concetta, che crede nel socialismo anche come appartenenza a un paese della comunità alloglotta arbëresh. Entrambe, seppur in modo diverso, condizioneranno e plasmeranno le esistenze dei loro cari. Nell’incanto del racconto, Giovanna Di Marco ci mostra le infinite stratificazioni di una terra e del suo popolo e così anche le altre irraggiungibili Sicilie.

Giovanna Di Marco (1978), storico dell'Arte e docente di Lettere, vive e lavora a Palermo. Alcuni suoi racconti sono apparsi su riviste e collettanee.



Sarà presentato venerdì 27 ottobre alle 18,30, alla libreria Ubik di Caltanissetta, in via Kennedi 9/11, il libro "La sperta e la babba" di Giovanna Di Marco, con l'intevento di Salvatore Falzone

Dicono gli atlanti che la Sicilia è un'isola e sarà vero, gli atlanti sono libri d'onore. Si avrebbe però voglia di dubitarne, quando si pensa che al concetto di isola corrisponde solitamente un grumo compatto di razza e costumi, mentre qui tutto è dispari, mischiato, cangiante, come nel più ibrido dei continenti.

Gesualdo Bufalino comincia così, con questo incipit, il suo Cento Sicilie.

E continuando, fra le tante contraddizioni, osserva: Vi è una Sicilia "babba", cioè mite, fino a sembrare stupida; una Sicilia "sperta", cioè furba, dedita alle più utilitarie pratiche della violenza e della frode Giovanna Di Marco, qui al suo esordio narrativo, in questo libro, ibrido fin nella struttura, racconta due storie con due registri linguistici e due ritmi. Due storie ambientate tra la fine dell'800 e l'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso caratterizzate l'una da uno smaccato materialismo (ambientata a Caltanissetta) e l'altra, per contrasto, da una carica di idealismo (ambientata a Piana degli Albanesi). A incarnare queste visioni del mondo opposte, due donne: Lucia, furba e, a tratti, spietata; Concetta, che crede nel socialismo anche come appartenenza a un paese della comunità alloglotta arbëresh. Entrambe, seppur in modo diverso, condizioneranno e plasmeranno le esistenze dei loro cari. Nell'incanto del racconto, Giovanna Di Marco ci mostra le infinite stratificazioni di una terra e del suo popolo e così anche le altre irraggiungibili Sicilie.

Giovanna Di Marco (1978), storico dell'Arte e docente di Lettere, vive e lavora a Palermo. Alcuni suoi racconti sono apparsi su riviste e collettanee.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare