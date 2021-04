Cronaca 2508

A Caltanissetta sacerdoti chiamati ad assumere nuovi compiti: ecco chi sono

Il 28 giugno saranno ordinati anche due nuovi diaconi: il seminarista Michele Giugno e l'accolito Angelo Spina

Redazione

01 Aprile 2021 13:08

Il Vescovo Mons. Mario Russotto nelle mattinate di questi ultimi mesi ha incontrato decine di Sacerdoti e, in un dialogo sereno e costruttivo, ha concordato con loro i vari cambiamenti e le nomine per i diversi compiti pastorali. L’età canonica, raggiunta e già superata da diversi Sacerdoti, le fondate richieste personali di alcuni, le necessità pastorali della Diocesi (Seminario, Parrocchie, Uffici) hanno richiesto tanta preghiera, attento discernimento e sereno confronto per definire i nuovi impegni. Il Vescovo si dichiara, con “santo” orgoglio, molto fiero del suo Presbiterio e felice – seppure consapevolmente indegno – di essere il Vescovo della Diocesi nissena.

Si trasmette, pertanto, l’elenco completo dei Sacerdoti chiamati ad assumere nuovi compiti. E poiché si teme che a fine settembre possa ripetersi l’esperienza pandemica dello scorso anno, entro e non oltre l’1 luglio tutti saranno nella “sede” designata, in modo da poter mettere a frutto il periodo estivo per “ambientarsi”, conoscere le comunità e cominciare ad organizzarsi in vista del nuovo anno pastorale. Al termine della solenne Celebrazione della Messa Crismale in Cattedrale il Vescovo ha annunciato che, in occasione del suo quarantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale, il 29 giugno p.v. in Cattedrale ordinerà due nuovi Diaconi: il seminarista Michele Giugno e l’accolito Angelo Spina.

NOMINE SACERDOTI 1 luglio 2021

Alcamo Mario - Parroco S. Biagio e Direttore Ufficio diocesano Beni culturali

Alessi Leonardo - Rettore S. Maria della Catena e Collaboratore S. Biagio

Amico Cataldo - Rettore Seminario e Cancelliere Curia vescovile

Asarisi Biagio - Parroco Cozzo di Naro e Collaboratore Cattedrale

Asaro Salvatore - Parroco S. Rosalia a Niscima

Canalella Giuseppe - Cappellano Suore Collegio di Maria e Collaboratore S. Flavia

Carletta Ignazio - Collaboratore S. Alberto Magno a S. Cataldo

Castelli Onofrio - Arciprete-Parroco madrice Serradifalco e Roccella

Catarinicchia Giuseppe - Cappellano Suore S. Anna e Collaboratore S. Paolo

Cosentino Marko - Vicario parrocchiale Unità Pastorale Sommatino

De Luca Lino - Parroco Itria a Delia e Delegato episcopale Comunità diaconato

Franzù Liborio - Parroco Cristo Re Mussomeli e Cappellano Ospedale

Galante Giovanni - Rettore S. Francesco e Collaboratore S. Stefano a S. Cataldo

Giambra Alessandro - Parroco S. Alberto Magno a S. Cataldo

Giovino Vincenzo - Parroco Trasfigurazione Mussomeli

Giugno Leandro - Parroco San Paolo

Incardona Alfonso - Arciprete-Parroco a Vallelunga

La Loggia Calogero - Parroco S. Flavia

La Placa Gino - Parroco S. Maria del Suffragio a S. Caterina Villarmosa

La Placa Giuseppe - Vicario Generale e Parroco Santo Spirito

Lovetere Salvatore - Parroco a Borgo Petilia e Cappellano Suore Francescane a Iuculia

Mantione Calogero - Parroco Immacolata e S. Maria del Carmelo a Serradifalco

Muscarella Andrea - Parroco S. Lucia e Cappellano Suore Assuntine

Panepinto Calogero - Cappellano Clarisse - Penitenziere aggiunto e Collaboratore Cattedrale

Paternò Marco - Parroco S. Barbara - Vice-rettore Seminario e Ass. Sp, Caritas

Randazzo Salvatore - Cappellano Suore Mercedarie e S. Maria dei Monti a Mussomeli-

Assistente Spirituale Casa Famiglia Rosetta sezione di Mussomeli

Sciacchitano Vincenzo - Vicario parrocchiale madrice Serradifalco

Spilla Angelo - Vicario giudiziale e Parroco S. Pio X

Tumminelli Salvatore - Penitenziere Cattedrale e Rettore Santuario Signore della Città

Tuzzeo Salvatore - Cappellano Suore Francescane del Signore

e Collaboratore S. Giovanni e Santuario a Mussomeli

Trupia Diego - Arciprete-Parroco a Montedoro

Vullo Maurizio - Parroco Cristo Re e Padre spirituale in Seminario

Zuzzè Giuseppe - Cappellano Suore Salesiane O.S.C e Collaboratore madrice Vallelunga



Il Vescovo Mons. Mario Russotto nelle mattinate di questi ultimi mesi ha incontrato decine di Sacerdoti e, in un dialogo sereno e costruttivo, ha concordato con loro i vari cambiamenti e le nomine per i diversi compiti pastorali. L'età canonica, raggiunta e già superata da diversi Sacerdoti, le fondate richieste personali di alcuni, le necessità pastorali della Diocesi (Seminario, Parrocchie, Uffici) hanno richiesto tanta preghiera, attento discernimento e sereno confronto per definire i nuovi impegni. Il Vescovo si dichiara, con "santo" orgoglio, molto fiero del suo Presbiterio e felice - seppure consapevolmente indegno - di essere il Vescovo della Diocesi nissena. Si trasmette, pertanto, l'elenco completo dei Sacerdoti chiamati ad assumere nuovi compiti. E poiché si teme che a fine settembre possa ripetersi l'esperienza pandemica dello scorso anno, entro e non oltre l'1 luglio tutti saranno nella "sede" designata, in modo da poter mettere a frutto il periodo estivo per "ambientarsi", conoscere le comunità e cominciare ad organizzarsi in vista del nuovo anno pastorale. Al termine della solenne Celebrazione della Messa Crismale in Cattedrale il Vescovo ha annunciato che, in occasione del suo quarantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale, il 29 giugno p.v. in Cattedrale ordinerà due nuovi Diaconi: il seminarista Michele Giugno e l'accolito Angelo Spina. NOMINE SACERDOTI 1 luglio 2021 Alcamo Mario - Parroco S. Biagio e Direttore Ufficio diocesano Beni culturali Alessi Leonardo - Rettore S. Maria della Catena e Collaboratore S. Biagio Amico Cataldo - Rettore Seminario e Cancelliere Curia vescovile Asarisi Biagio - Parroco Cozzo di Naro e Collaboratore Cattedrale Asaro Salvatore - Parroco S. Rosalia a Niscima Canalella Giuseppe - Cappellano Suore Collegio di Maria e Collaboratore S. Flavia Carletta Ignazio - Collaboratore S. Alberto Magno a S. Cataldo Castelli Onofrio - Arciprete-Parroco madrice Serradifalco e Roccella Catarinicchia Giuseppe - Cappellano Suore S. Anna e Collaboratore S. Paolo Cosentino Marko - Vicario parrocchiale Unità Pastorale Sommatino De Luca Lino - Parroco Itria a Delia e Delegato episcopale Comunità diaconato Franzù Liborio - Parroco Cristo Re Mussomeli e Cappellano Ospedale

Ti potrebbero interessare