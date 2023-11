Attualita 449

A Caltanissetta riapre dal 23 novembre il Famila Superstore di via Pietro Leone: grande festa con il Famila Fashion Show

Tante le novità e gli assortimenti. Domani taglio del nastro con buona musica, gadget per tutti, sfilate e tanto altro

Redazione

22 Novembre 2023 16:17 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-riapre-dal-23-novembre-famila-superstore-di-via-pietro-leone Copia Link Condividi Notizia

Il grande giorno è arrivato. Ci siamo rinnovati e riapriamo BELLI BELLI BELLI. Pronti ad accogliervi in un locale completamente rinnovato, che abbiamo reso nuovo, moderno, ancora più ampio e con tante novità. Dall’ortofrutta ricca di prelibatezze, alla comodità e la freschezza dell’orteria: il nostro fiore all’occhiello. Qui troverete frutta e verdura selezionata con cura, pulita, tagliata e pronta per tutte le occasioni. Insalate freschissime, fantasiose e buone, pronte all’uso e per rendere ogni pasto allegro e leggero.

La nostra enoteca ha trovato una nuova sistemazione, elegante, ancora più assortita, con tante nuove etichette delle più pregiate case vitivinicole, con specialità regionali e nazionali. Un nuovo reparto che sarà il punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport e, per tutti coloro che tengono al proprio benessere la Parafarmacia, con un ricco assortimento di integratori, prodotti parafarmaceutici, dermocosmesi, dimagranti, salutistici e tanto altro.

Il nostro pane… quotidiano. Un’altra fragrante novità che siamo certi saprà deliziare ogni palato, grazie ad una vasta offerta di specialità differenti per farine e tipologie, con la garanzia della freschezza quotidiana e della genuinità degli ingredienti. Pane, panini, pizze e dolci deliziosi e dal profumo invitante. Scopri sapori orientali e le tante delizie e specialità tipiche, una nuova esperienza di gusto assolutamente da provare. Vi aspettiamo domani, giovedì 23 novembre con il FAMILA FASHION SHOW, con buona musica, gadget per tutti, sfilate e tanto tanto divertimento.



Il grande giorno è arrivato. Ci siamo rinnovati e riapriamo BELLI BELLI BELLI. Pronti ad accogliervi in un locale completamente rinnovato, che abbiamo reso nuovo, moderno, ancora più ampio e con tante novità. Dall'ortofrutta ricca di prelibatezze, alla comodità e la freschezza dell'orteria: il nostro fiore all'occhiello. Qui troverete frutta e verdura selezionata con cura, pulita, tagliata e pronta per tutte le occasioni. Insalate freschissime, fantasiose e buone, pronte all'uso e per rendere ogni pasto allegro e leggero. La nostra enoteca ha trovato una nuova sistemazione, elegante, ancora più assortita, con tante nuove etichette delle più pregiate case vitivinicole, con specialità regionali e nazionali. Un nuovo reparto che sarà il punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport e, per tutti coloro che tengono al proprio benessere la Parafarmacia, con un ricco assortimento di integratori, prodotti parafarmaceutici, dermocosmesi, dimagranti, salutistici e tanto altro. Il nostro pane? quotidiano. Un'altra fragrante novità che siamo certi saprà deliziare ogni palato, grazie ad una vasta offerta di specialità differenti per farine e tipologie, con la garanzia della freschezza quotidiana e della genuinità degli ingredienti. Pane, panini, pizze e dolci deliziosi e dal profumo invitante. Scopri sapori orientali e le tante delizie e specialità tipiche, una nuova esperienza di gusto assolutamente da provare. Vi aspettiamo domani, giovedì 23 novembre con il FAMILA FASHION SHOW, con buona musica, gadget per tutti, sfilate e tanto tanto divertimento.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare