A Caltanissetta prima riunione del Cda dell'associazione Presepisti Nisseni

Quest'anno, questa è una delle novità, saranno istituiti tre premi per i presepi in mostra

Si è tenuta ieri pomeriggio la prima riunione del Consiglio di Amministrazione dell'associazione Presepisti Nisseni. "Abbiamo iniziato a delineare il programma - spiega il presidente, geometra Marco Archetti - per l'organizzazione e la promozione della diciannovesima Mostra dei presepi artigianali a Caltanissetta. Quest'anno saranno tante le novità tra cui l'istituzione di tre premi per i presepi che saranno in mostra. Inoltre da quest'anno si riprenderà il concorso dei presepi in casa che si era interrotto a causa del Covid. La settimana prossima il consiglio incontrerà l'amministrazione comunale per condividere ed organizzare insieme tutto il programma"



