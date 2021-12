Eventi 743

A Caltanissetta premiati quattro Maestri del Lavoro che si sono distinti per laboriosità e buona condotta morale

Sono stati sempre impegnati nella varie attività svolte dal Consolato, principalmente nelle visite di solidarietà

Redazione

Il Consolato dei Maestri del Lavoro di Caltanissetta, ha voluto dare un significativo riconoscimento a quattro Maestri che si sono particolarmente distinti in questi anni. Si tratta dei Maestri del Lavoro: Mdl Nicolò Arnone, Mdl Maria Taschetti, Mdl Giovanni Lovetere, e Mdl Fina Passero, premiati con una Targa dal Console Aldo Vizzini. I quattro Maestri, presenti da parecchi anni nella Federazione di Caltanissetta, sono stati sempre impegnati nella varie attività svolte dal Consolato, principalmente nelle visite di solidarietà svolte nelle case di riposo, per portare un sorriso agli anziani ospiti delle varie strutture nissene. In particolare la Mdl Maria Taschetti essendo la Responsabile del Coordinamento Femminile del Consolato dei Maestri del Lavoro di Caltanissetta. “La Decorazione della Stella al Merito del Lavoro” è concessa ai lavoratori dipendenti che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità, e buona condotta morale.



