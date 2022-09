Eventi 407

A Caltanissetta più di 1.400 scout da ogni provincia per celebrare i Guidoncini Verdi

Si sono riuniti per esporre i progetti e le imprese realizzate durante l’anno scout in diversi ambiti

Redazione

03 Settembre 2022 19:31 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-piu-di-1400-scout-da-ogni-provincia-per-celebrare-i-guidoncini-verdi Copia Link Condividi Notizia

“Si riparte dal VIA”!!!!! Come nel gioco del Monopoli, dopo due anni di “IMPREVISTI” legati alla pandemia ed alla impossibilità di svolgere in sicurezza le attività scout, a causa dei divieti e delle restrizioni per contenere il contagio, gli esploratori e le guide della Sicilia si stanno nuovamente incontrando a Caltanissetta per l’evento “Guidoncini Verdi”, sabato 3 e domenica 4 settembre, presso il bosco di Imera. Per l’edizione 2022, i protagonisti sono circa 1400 ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni, provenienti da tutta la Sicilia per esporre i progetti e le imprese realizzate durante l’anno scout in diversi ambiti: Alpinismo, Artigianato, Campismo, Civitas, Esplorazione, Espressione, Giornalismo, Internazionale, Natura, Nautica, Olympia e Pronto Intervento.

I prodotti di queste idee innovative ed originali, vengono raccolti, selezionati, esposti e premiati con l’ambito “Guidoncino Verde”, che rappresenta il massimo riconoscimento dell’estro e della competenza della squadriglia. Lo scopo dello scoutismo, infatti, è quello di stimolare i ragazzi ad acquisire responsabilità, progettualità, autonomia e competenza da mettere al servizio del prossimo, per far si che ognuno possa rendere – come diceva Lord Baden Powel, fondatore dello scoutismo – “il mondo un po' migliore di come lo ha trovato”.

In preparazione del campo, negli scorsi giorni i Capi ed i ragazzi della zona Castelli Erei che ricomprende i gruppi scout cittadini delle Province di Enna si sono impegnati per rendere il bosco di Imera pulito e presentabile, così da valorizzare il territorio nisseno e le sue bellezze naturalistiche. Hanno collaborato alla realizzazione del campo la Curia Vescovile, la Dusty, le famiglie Riggi e Montalto che hanno messo a disposizione i propri terreni, nonché la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Caltanissetta che ha fornito il patrocinio tecnico. Marilinda Lo Cascio ed Eugenio Nicotra Incaricati Regionali Branca EG Regione Sicilia



"Si riparte dal VIA"!!!!! Come nel gioco del Monopoli, dopo due anni di "IMPREVISTI" legati alla pandemia ed alla impossibilità di svolgere in sicurezza le attività scout, a causa dei divieti e delle restrizioni per contenere il contagio, gli esploratori e le guide della Sicilia si stanno nuovamente incontrando a Caltanissetta per l'evento "Guidoncini Verdi", sabato 3 e domenica 4 settembre, presso il bosco di Imera. Per l'edizione 2022, i protagonisti sono circa 1400 ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni, provenienti da tutta la Sicilia per esporre i progetti e le imprese realizzate durante l'anno scout in diversi ambiti: Alpinismo, Artigianato, Campismo, Civitas, Esplorazione, Espressione, Giornalismo, Internazionale, Natura, Nautica, Olympia e Pronto Intervento. I prodotti di queste idee innovative ed originali, vengono raccolti, selezionati, esposti e premiati con l'ambito "Guidoncino Verde", che rappresenta il massimo riconoscimento dell'estro e della competenza della squadriglia. Lo scopo dello scoutismo, infatti, è quello di stimolare i ragazzi ad acquisire responsabilità, progettualità, autonomia e competenza da mettere al servizio del prossimo, per far si che ognuno possa rendere - come diceva Lord Baden Powel, fondatore dello scoutismo - "il mondo un po' migliore di come lo ha trovato". In preparazione del campo, negli scorsi giorni i Capi ed i ragazzi della zona Castelli Erei che ricomprende i gruppi scout cittadini delle Province di Enna si sono impegnati per rendere il bosco di Imera pulito e presentabile, così da valorizzare il territorio nisseno e le sue bellezze naturalistiche. Hanno collaborato alla realizzazione del campo la Curia Vescovile, la Dusty, le famiglie Riggi e Montalto che hanno messo a disposizione i propri terreni, nonché la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Caltanissetta che ha fornito il patrocinio tecnico. Marilinda Lo Cascio ed Eugenio Nicotra Incaricati Regionali Branca EG Regione Sicilia

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare