Cronaca 1307

A Caltanissetta pioggia e distrazioni causano incidenti stradali e due feriti in poche ore

Il primo si è verificato ieri pomeriggio in via Santo Spirito, il secondo questa mattina in va Redentore

Rita Cinardi

Due incidenti si sono verificati in città. Il primo a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, il secondo per una distrazione. Nel primo caso gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti ieri intorno alle 16.45 in via Santo Spirito dove un uomo di 55 anni a bordo di una Fiat Doblò, a causa dell'asfalto bagnato, ha impattato frontalmente contro una Volskwagen Golf guidata da un 27enne che proveniva dal senso opposto. Il conducente della Golf è stato trasportato in ospedale con diverse contusioni. Il secondo incidente si è verificato questa mattina nella parte alta di via Redentore dove un uomo di 34 anni, che stava guidando uno scooterone Honda Sh, è stato urtato da un'auto che usciva dalla sosta. Il 34enne è caduto a terra rimanendo ferito. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento della Polizia Municipale, che sta ricostruendo la dinamica, e del 118 che ha condotto il ferito in ospedale. Illeso il conducente dell'auto, un uomo di 53 anni.



