A Caltanissetta parte l'iniziativa della coop Etnos "Un caffé al costo di un sorriso"

Partner assessorato regionale alla Sanità, Asp2 Caltanissetta e assessorato alle Politiche sociali del Comune di Caltanissetta

La cooperativa sociale Etnos, presieduta da Fabio Ruvolo, che promuove inclusione sociale e lavorativa

attraverso la gestione di N’Arancina Speciale e di Equo cream aut Café ove si sta svolgendo un progetto di inclusione lavorativa dedicato a soggetti con disabilità, in particolare a persone affette da disturbo dello spettro autistico, presenta il progetto "Un caffè al costo di un sorriso".

L’iniziativa parte dalla volontà di sottolineare non solo l’importanza dell’inclusione e dell’integrazione di persone con disabilità, ma anche dal desiderio di promuovere e incentivare la reciprocità mediante il semplice gesto di un sorriso, capace di innescare in chi lo dona e lo riceve emozioni positive.

Il “dono reciproco” sarà presentato sabato, 16 settembre, alle ore 10:00, da Equo cream aut cafè, sito in via Rosso di San Secondo nr. 122, seguirà una conferenza stampa congiunta alla presenza dell'assessora alla Sanità

Giovanna Volo, del commissario straordinario dell'Asp2 Alessandro Caltagirone, del direttore sanitario Luciano Fiorella, del direttore di presidio Benedetto Trobia, del direttore del Dipartimento di Salute mentale Massimo Cacciola, del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, dell'assessora alle Politiche sociali Cettina Andaloro e del presidente della Fondazione italiana per l'autismo, onorevole Davide Faraone.

Attraverso l'incontro si vuol far conoscere la realtà di coloro che lavorano all'interno di una economia sociale che punta a dare una opportunità di futuro ai ragazzi autistici attraverso la coop. soc. Che ha l'obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni e la società civile sul tema dell'occupabilità delle persone affette

dallo spettro autistico.



