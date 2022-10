Salute 585

A Caltanissetta operatori della Croce Rossa abilitati al trasporto di infermi in ambulanza

Dopo due mesi di formazione, sono stati ritenuti idonei dalla commissione d'esame ed hanno ottenuto la qualifica

Redazione

La Croce Rossa nissena continua nel suo percorso di crescita, soprattutto nell’ambito formativo. Il settimo corso di formazione TSSA (Trasporto sanitario e soccorso in ambulanza ), che si è tenuto a Caltanissetta presso la sede del Comitato della Croce Rossa di Caltanissetta, organizzato e diretto dall’Istruttore Michele Liccardo, ha visto la prima parte conclusa domenica 30 ottobre 2022 con l’esame teorico e pratico per i volontari iscritti, con differenti scenari di intervento. Dopo due mesi di formazione, sono stati ritenuti idonei dalla commissione d'esame ed hanno ottenuto la qualifica di Operatore Trasporto Infermi. La commissione è stata formata da Nicolò Piave Presidente del Comitato di Caltanissetta, da Michele Liccardo Direttore del Corso, Andrea Miccichè istruttore TSSA. I neo operatori possono così da subito prendere parte ai servizi ordinari di trasporto di competenza della Croce Rossa Nissena.

Dopo un periodo di affiancamento, durante il quale hanno potuto affinare le competenze acquisite durante il corso di formazione, ed avendo superato il relativo esame, hanno acquisito ufficialmente il titolo di Operatori Trasporto infermi. Docenti del corso oltre a Nicolò Piave, Michele Liccardo, Andrea Miccichè, anche Christian Fenu, Noemi Mantione, Marco Lacagnina, Ignazio Lacagnina, Andrea Leone, Federica Laverde, Antonino Ariosto, Michele Ginevra.

Soddisfatto il Presidente della Croce Rossa di Caltanissetta Nicolò Piave: «Queste nuove forze acquisite ci consentiranno di migliorare ulteriormente il servizio reso alla cittadinanza, che è il nostro obiettivo primario. Fondamentale la presenza degli operatori del trasporto infermi, operatori specializzati nel settore che daranno un grande aiuto a tutto il nuovo sistema che a giorni sarà implementato per le attività di ambulanza anche in altri paesi della provincia. Vorrei ringraziare in particolare tutti gli istruttori di questo corso che sono stati veramente bravi, hanno dedicato gratuitamente tantissime ore della loro vita, mettendole a disposizione della Croce Rossa”

Il corso prosegue intanto per poter acquisire la qualifica di Soccorritore con ulteriori trenta ore di tirocinio pratico in ambulanza in situazione di emergenza e ben ulteriori 50 ore di formazione pratica ed in aula. Una formazione, quella della Croce Rossa, che rispecchia gli standard della Regione Sicilia in materia di emergenza sanitaria, con il corso TSSA, acronimo di Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza che è altamente qualificante e formativo, al fine di dare sempre il miglior servizio al cittadino. I volontari abilitati al percorso di trasporto infermi sono: Musarra Francesco, Lentini Filippo, Milanese Christian, Maida Alessia Adriana, Bonaffini Michela, Russo Michele, Sferrazza Chiara, Lucerna Massimiliano;

Nella foto tutti i volontari che hanno partecipato agli esami, il Presidente Piave, con la commissione d’esame



