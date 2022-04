Sport 606

A Caltanissetta nasce P.And, il nuovo centro sportivo di Padel nel cuore della città

La struttura, dotata di tre campi, si trova all'interno dello storico oratorio dei salesiani. Immerso nella natura ha anche una rinfrescante pineta

È stato inaugurato il 26 marzo 2022 a Caltanissetta il nuovo centro sportivo PADEL “P.AND” ( padel and more) che promuove l’ormai tanto in voga gioco del padel; un centro di aggregazione sportiva dove poter condividere la passione per questo gioco e non solo…. La location, molto suggestiva, si trova in centro città ed esattamente in via Borremans 113, all'interno dello storico oratorio dei salesiani, luogo da sempre dedicato alle attività ludiche sportive per i giovani ed è oggi una struttura con tre campi da padel super panoramici. Immerso nella natura il centro sportivo è circondato da una rinfrescante ed accogliente pineta ed un parterre che per tutti i soci e le proprie famiglie è un luogo di ritrovo e di ristoro.

Attrezzata di ogni comfort è l’area dedicata ai bambini che dopo aver frequentato i corsi di formazione con i maestri qualificati, possono svagarsi e rilassarsi. La principale mission della struttura è quindi quella di far accrescere la conoscenza di questo sport con la consapevolezza che il nostro futuro sono i ragazzi e gli adolescenti ed è per questo che l’Academy rappresenta per il P.and il pilastro portante della propria attività con l’obiettivo di entusiasmare sempre più giovani ad intraprendere questo sport ed i più promettenti potranno partecipare ai campionati di categoria e, perché no, anche a quelli nazionali!!

Un progetto ambizioso nato dalla determinazione dei soci dell’associazione che consolidano la loro amicizia e la passione per uno sport che vista la crescita esponenziale nei prossimi anni rappresenterà certamente uno dei principali luoghi di aggregazione di giovani per la crescita culturale della nostra amata città!

Orari di apertura:

Unico: 09:00 - 23:30

Ps: ingresso riservato ai soci



