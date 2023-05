Salute 438

A Caltanissetta nasce l'Osservatorio per la salute mentale e il benessere psicologico

La neonata struttura si occuperà in particolare della Rete consultoriale, Dsm, Autismo e servizi ambulatoriali

Redazione

Si è costituito a Caltanissetta l’Osservatorio per la salute mentale e il benessere psicologico che mette in rete associazioni impegnate nel campo del diritto dei cittadini/e alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana: “Noi per la salute, Tina Anselmi”, associazione capofila, di cui è Presidente Pippo Pastorello; Oikos, presieduta da Piero Cavaleri; e infine Ispedd e autismo, della quale è Presidente Maria Grazia Pignataro.

“L’Osservatorio – spiega Cavaleri - nasce con l’intento di monitorare il bisogno di salute mentale e di benessere psicologico nel nostro territorio, ma al contempo con l’intenzione di verificare le risposte che a questo bisogno viene dato dal servizio pubblico”. “E’ sotto gli occhi di tutti il fatto che da alcuni anni stiamo perdendo il diritto alla salute – continua il noto psicologo nisseno, ex assessore alle politiche sociali – e se questo è vero in tutti gli ambiti, lo è ancora di più in quello della salute mentale”.

La neonata struttura si occuperà in particolare della Rete consultoriale, Dsm, Autismo e servizi ambulatoriali. A luglio la condivisione con i cittadini e cittadine del nisseno, attraverso convegni e tavole rotonde, dei primi documenti sullo stato delle cose in merito ai servizi offerti dagli enti pubblici preposti in questi quattro settori dedicati alla salute mentale, anche se non tutti in via esclusiva; dopo di che a settembre inizierà la rilevazione sistematica dei bisogni e delle esigenze della cittadinanza del nisseno, con particolare riguardo al mondo dei giovani, sempre più fragili ed esposti all’emergere di patologie psichiatriche adolescenziali (abuso di droghe, disturbo del comportamento alimentare, ritiro sociale, difficoltà scolastiche).



