A Caltanissetta nasce l'associazione "Noi per la salute - Tina Anselmi", il presidente è Giuseppe Pastorello

Avrà come obiettivo far emergere i bisogni di salute e di assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale, dei cittadini

Redazione

In data 14 Novembre 2022 si è costituita a Caltanissetta l’Associazione di Promozione Sociale “ Noi per la salute “- Tina Anselmi. La necessità di costituire un’associazione che si occupi di promozione della salute nasce da un’analisi dell’offerta sanitaria nel nostro territorio rivelatasi spesso carente e frammentata e che costringe gli Utenti a miracolosi equilibrismi per trovare risposte. E allora mettere a disposizione del nostro territorio uno strumento che consenta di conoscere , diffondere e migliorare l’offerta sanitaria ci è parso assolutamente necessario. In questa opera dovremo coinvolgere istituzioni e cittadini e metterli di fronte alla realtà di quanto accade : liste d’attesa, carenze di organici, mancate risposte , risposte inadeguate, ma anche servizi poco conosciuti o anche poco utilizzati che potrebbero migliorare la vita delle persone.

Vogliamo dunque essere facilitatori di un rapporto difcile, in cui spesso manca una vera interlocuzione e che invece per il bene della comunità deve incrociare veramente la domanda e l’offerta. L’associazione è una comunità solidale cui aderiscono soggetti che desiderano promuovere e favorire la piena attuazione dei principi fondanti il Sistema Sanitario Nazionale in provincia di Caltanissetta. La salute è un diritto di tutti i cittadini, tutelato dalla Costituzione Italiana. I principi fondamentali su cui si basa il SSN dalla sua istituzione , avvenuta con la legge n.833 del 1978 ,sono :l’universalità, l’uguaglianza e l’equità. L’Associazione di Promozione Sociale “ Noi per la salute “-Tina Anselmi avrà come obiettivo far emergere i bisogni di salute e di assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale, dei cittadini. Verrà creato un “ osservatorio “ per la raccolta e lo studio dei dati inerenti la salute dei cittadini e la formulazione di conseguenti proposte operative. Verranno creati gruppi di osservazione per la valutazione dell’applicazione delle normative vigenti in tema di organizzazione sanitaria e sarà attivato uno sportello di ascolto tramite un front office.

L’associazione si propone di promuovere iniziative che possano essere di sostegno alle autorità sanitarie nella attuazione di strategie operative finalizzate a rendere più efficienti ed efficaci i servizi sanitari in funzione dei bisogni territoriali in una ottica di integrazione ospedale-territorio. La sede legale dell’associazione è in via Xiboli 310 a Caltanissetta con numero di telefono 0934-584206 attivo dalle ore 8,00 alle ore 20. Il Consiglio Direttivo è così costituito : Presidente Giuseppe Pastorello; Vice-presidente Michele Rizzo; Segretaria Ilaria Insisa; Tesoriere Ermanno Pasqualino; Consigliere Gian Bruno Lo Porto,



