A Caltanissetta messa in suffragio della Beata Maria Cristina di Savoia

In chiesa saranno rispettai i protocolli anti-Covid con l'uso della mascherina Ffp2 e la distanza interpersonale

In occasione dell'anniversario della "Nascita al Cielo" della Beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie, il Convegno Maria Cristina di Savoia di Caltanissetta, presieduto dalla Prof.ssa Giuseppina Battaglia, farà celebrare una Santa Messa in suffragio giovedì 3 febbraio 2022, con inizio alle ore 17.00, nella chiesa rettoria di Sant'Anna al Testasecca. Alla Celebrazione Eucaristica sono stati invitati a partecipare una rappresentanza della Delegazione nissena delle Guardie d'Onore alle Tombe del Pantheon ed una rappresentanza della sede nissena dell'Ordine Costantiniano. In chiesa saranno rispettai i protocolli anti-Covid con l'uso della mascherina Ffp2 e la distanza interpersonale.



