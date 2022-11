A Caltanissetta messa in ricordo del capo scout Massimo Sicilia

A Caltanissetta messa in ricordo del capo scout Massimo Sicilia

La messa, in occasione del trigesimo, sarà celebrata nella chiesa di Santa Barbara

Redazione

In occasione del trigesimo della prematura scomparsa di Massimo Sicilia, verrà celebrata una messa, Sabato 12 Novembre, alle 18:00 nella chiesa di Santa Barbara, quartiere per il quale si è messo a servizio, donando, negli ultimi anni il suo tempo per creare un nuovo gruppo scout, Il CALTANISSETTA 9 , coinvolgendo tantissimi abitanti del quartiere.



