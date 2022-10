Eventi 330

A Caltanissetta l'iniziativa di beneficienza "Rigiocattoliamoci": doni ai bimbi meno fortunati

Alla tre giorni parteciperanno la protezione civile e l'associazione Clown in Corsia

Redazione

Nei giorni 31 ottobre, 1 novembre e 2 novembre si svolgerà l’iniziativa di beneficienza”RIGIOCATTOLIAMOCI” tre giornate per la distribuzione del giocattolo solidale, organizzate dall’associazione “Protezione Civile p.a Caltanissetta” con il patrocinio gratuito del Comune di Caltanissetta e I seguenti sponsor Il Fantaboschimìno, Diva, Partylandia, Alice nel Paese delle Meraviglie, Mev Cafè e Sergent Major. Questa iniziativa è stata organizzata pensando ai bambini e alle famiglie più sfortunate, partendo dal principio che non tutto ciò che non si usa più è da buttare, basta un semplice ritocco e una bambola, un puzzle o un giocattolo possono trovare una nuova vita e fare felici altri bambini. Il senso dell’iniziativa è proprio quello di far capire ai bambini più fortunati la condivisione, mentre i bambini meno fortunati possano capire che c’è una società che li sorregge nei moment di difficoltà.

Alle tre giornate parteciperà anche l’associazione Clown in Corsia“ VIP Viviamoinpositivo Caltanissetta ODV che insieme ai volontari della Protezione Civile intratterrano i bambini con canti, musica, giochi, truccabimbi. La consegna dei giocattoli avverrà dale 16.30 alle 18, il 31 ottobre presso la Parrocchia Sant’Agata al Collegio, l’1 novembre presso il laboratorio di creatività Piazzetta fuori dagli schemi Quartiere Provvidenza ed il 2 Novembre presso la Parrocchia di San Domenico.

Un ringraziamento particolare va al Consigliere Comunale Federica Scalia per avere accolto con grande entusiasmo la proposta della Protezione Civile ed avere organizzato le tre giornate coinvolgendo tutti i partecipanti all’iniziativa. “Grande emozione afferma la Scalia nell’essere vicini e regalare un momento di felicità ai bambini più deboli, mi auspico che tali iniziative siano sempre più frequenti in città. Sono contenta che si sia potuta realizzare questa iniziativa e mi ha sorpreso positivamente la voglia e la volontà di tantissime attività e di famglie nel donare molti giochi” Concludono gli Assessori Andaloro, Camizzi e Natale che hanno aiutato il Consigliere Federica Scalia negli aspetti burocratici e logistici di competenza del Comune con grande gioia ringraziano tutti coloro i quail si sono impegnati attivamente per l’organizzazione di queste tre giornate solidali.



